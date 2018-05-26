Политологи заявили о надежности новых торговых коридоров между Россией и Грузией

26 мая 2018, 12:50

Абхазия и Южная Осетия не смогут препятствовать открытию транспортных коридоров между Грузией и Россией через свою территорию, значение имеет лишь позиция официальной Москвы, заявили опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Как писал "Кавказский узел", 9 ноября 2011 года Россия и Грузия подписали двустороннее соглашение, касающееся таможенного администрирования и мониторинга торговли товарами. 7 февраля 2017 года в Праге представители властей Грузии и России договорились задействовать это соглашение, позволяющее двум странам развивать торгово-экономические и транспортные отношения через Абхазию и Южную Осетию, не касаясь при этом проблемы статуса этих территорий. На очередных переговорах 24 мая 2018 мая была достигнута договоренность о создании рабочей группы по реализации соглашения.

Контролировать поток грузов через Абхазию и Южную Осетию между Грузией и Россией было поручено швейцарской компании SGS. Согласно контракту, заключенному 19 декабря 2017 года между Грузией и компанией SGS, альтернативные Военно-Грузинской дороге транспортные коридоры могут использоваться только при форс-мажорных обстоятельствах. Кроме того, в январе официальный Тбилиси выступил против открытия таможенных пунктов в Абхазии и Южной Осетии.

Российская сторона, если захочет, может уговорить Абхазию и Южную Осетию обеспечить функционирование транспортных коридоров через их территории, уверен эксперт "Международного центра геополитических исследований" Торнике Шарашенидзе.

"Не думаю, что могут быть диверсии. Кто будет их осуществлять? У абхазов и осетин нет на это ни возможностей, ни желания. Эти территории контролирует Россия, и она не даст никому усомниться в том, что не может обеспечить на них порядок", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Фактические руководители Абхазии и Южной Осетии заявили, я бы сказал, свое раздражение и неудовольствие тем, что их не спросили. Однако в этом вопросе главная роль принадлежит России, которая должна обеспечить фактическое функционирование этих коридоров. Заключенное соглашение должно не только соблюдаться, но и обеспечиваться этими сторонами", - считает эксперт "Центра стратегических исследований" Ираклий Менагаришвили.

При этом он не исключил, что власти, контролирующие территории Абхазии и Южной Осетии, могут не пропустить отдельные машины с грузом, если увидят в этом какой-то ущерб своим интересам.

Менагаришвили отметил, что соглашение с швейцарской компанией не предполагает присутствия ее представителей на территории Абхазии и Южной Осетии. Швейцарская компания будет контролировать только пересечение контрольно-пропускных пунктов Грузии и России, сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Грузия, как и другие страны Южного Кавказа, заинтересована в открытии торговых коридоров через Абхазию и Южную Осетию, заявил ранее "Кавказскому узлу" член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции Тогрул Джуварлы. "Сама Грузия надеется на диверсификацию своих транспортных путей и смягчение отношений с Москвой с целью расширения возможностей экспорта в Россию. Помимо того, Грузия через восстановление экономических связей может заложить основу для реинтеграции регионов, над которыми утратила контроль. Абхазия и Южная Осетия вкладывают свой смысл в эти проекты. Экономики этих регионов в глубоком упадке и тупике, и превращение их в транзитные территории принесло бы какую-то экономическую активность", - сказал Джуварлы.

Благодаря открытию новых транспортных коридоров Грузия будет знать, какие грузы и в каком объеме провозятся через Абхазию и Южную Осетию, так как на сегодняшний день такой информации нет, отметил корреспонденту "Кавказского узла" главный редактор журнала "Экономика Грузии" Эмзар Джгереная.

Прогнозы об объемах перевозок по этим маршрутам делать пока рано, считает он.