Экономисты заявили о заинтересованности Азербайджана в новых торговых коридорах между Россией и Грузией

25 мая 2018, 15:33

Проект транзита товаров через Абхазию и Южную Осетию выгоден Азербайджану наряду с другими странами региона, считают опрошенные "Кавказским узлом" эксперты. Они считают, что эта выгода перевешивает нежелательное для Азербайджана снятие экономической блокады с Армении.

Как писал "Кавказский узел", 9 ноября 2011 года Россия и Грузия подписали двустороннее соглашение, касающееся таможенного администрирования и мониторинга торговли товарами. Контролировать поток грузов через Абхазию и Южную Осетию между Грузией и Россией было поручено швейцарской компании SGS. Согласно контракту, заключенному 19 декабря 2017 года между Грузией и компанией SGS, альтернативные Военно-Грузинской дороге транспортные коридоры могут использоваться только при форс-мажорных обстоятельствах.

24 мая в Праге прошли переговоры между заместителем министра иностранных дел России Григорием Карасиным и спецпредставителем премьер-министра Грузии Зурабом Абашидзе. Предварительно они договорились сформировать рабочую группу для реализации межправительственного соглашения 2011 года о создании торговых коридоров через территории Абхазии и Южной Осетии, сообщил в тот же день "Коммерсант".

7 февраля 2017 года в Праге представители властей Грузии и России договорились задействовать подписанное в 2011 году соглашение о таможенном администрировании и мониторинге торговли товарами, позволяющее двум странам развивать торгово-экономические и транспортные отношения через Абхазию и Южную Осетию, не касаясь при этом проблемы статуса этих территорий. При этом в январе официальный Тбилиси выступил против открытия таможенных пунктов в Абхазии и Южной Осетии.

В открытии торговых коридоров заинтересованы все страны Южного Кавказа

"Несмотря на оживление в последнее время обсуждений вокруг открытия так называемых «торговых коридоров» между Россией и Грузией через сепаратистские регионы Абхазию и Южную Осетию, перевод дел в практическую плоскость в данном направлении вряд ли является делом ближайшего времени", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции (АНОКЕИ) Тогрул Джуварлы.

По его словам, пока речь идет о достижении предварительной договоренности о создании специальной рабочей группы по торговым коридорам. Понадобится какое-то время для сформирования состава группы, но даже создание этой группы еще не гарантирует, что все вопросы будут решены очень быстро, сказал Джуварлы. Так, специальная рабочая группа по разработке проекта Конвенции о правовом статусе Каспия действует уже почти 20 лет и за это время провела 49 заседаний, но работа все еще продолжается, указал он.

Джуварлы указал на политические сложности открытия торговых коридоров. Не признаваемые Грузией власти Абхазии и Южной Осетии настаивают на том, чтобы фигурировать в договорах в качестве равноправных сторон, так что предстоит долгий и сложный процесс поиска компромиссов, считает эксперт.

При этом, по мнению Джуварлы, в открытии торговых коридоров заинтересованы многие. "Сама Грузия надеется на диверсификацию своих транспортных путей и смягчение отношений с Москвой с целью расширения возможностей экспорта в Россию. Помимо того, Грузия через восстановление экономических связей может заложить основу для реинтеграции регионов, над которыми утратила контроль. Абхазия и Южная Осетия вкладывают свой смысл в эти проекты. Экономики этих регионов в глубоком упадке и тупике, и превращение их в транзитные территории принесло бы какую-то экономическую активность", - сказал Джуварлы.

Тогрул Джуварлы обратил внимание на растущий товарооборот между Турцией и Россией. В Грузии могут замкнуться железнодорожные маршруты, соединяющие РФ и Турцию, и тогда перевозки могут осуществляться напрямую поездами без необходимости перевалки грузов с сухопутного транспорта на морской и обратно.

Особый интерес проект представляет для Армении, считает Джуварлы. "Больше всех, наверное, в этом заинтересована Армения. Она рассчитывает посредством открытия коридора через Абхазию выйти из железнодорожной блокады, в которую она себя же завела из-за конфликта с Азербайджаном и отсутствием отношений с Турцией. Это помогло бы вдохнуть в экономику Армении какую-то свежесть. Россия посредством этого же коридора рассчитывает облегчить решение вопросов со снабжением своих военных группировок в Армении", - полагает эксперт.

Азербайджан может быть недоволен снятием блокады с Армении

Открытие коридоров в Армению может вызвать некоторые вопросы во взаимоотношениях между Баку и Тбилиси, отметил Тогрул Джуварлы. Баку многое сделал за последние 20 лет для экономического развития и энергоснабжения Грузии и, конечно, хотел бы, чтобы Тбилиси не допускал бы шагов по снятию экономической блокады с Армении, с которой Азербайджан находится в состоянии войны, пояснил Джуварлы.

"Но в политике практически не бывает такого, когда партнер на все 100% удовлетворяет твои интересы. В любом случае, Азербайджан и Грузия останутся экономическими союзниками, ввиду взаимной заинтересованности друг в друге", - полагает Тогрул Джуварлы. Тем более, что открытие коридоров через Абхазию и Южную Осетию никак не угрожает экономическим интересам Азербайджана в Грузии, добавил он.

Член меджлиса партии "Республиканская альтернатива" Натиг Джафарли отметил, что в Азербайджане критически относятся к планам по открытию железнодорожного сообщения между Россией и Грузией через Абхазию. Функционирование этого коридора выгодно Армении, которая часть экономических дивидендов будет направлять на укрепление своей армии и станет еще более ужесточать позицию на переговорах по Карабахскому урегулированию, сказал Джафарли корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" следит за ситуацией в зоне карабахского конфликта и размещает поступающие оттуда новости на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Тем не менее, само по себе стремление Грузии восстановить свои позиции на российском рынке, подорванные после войны 2008 года, отнюдь не является альтернативой экономическому и транспортному сотрудничеству Грузии с Азербайджаном, считает Натиг Джафарли.

Азербайджан рассчитывает увеличить нагрузку на ж/д Баку – Тбилиси – Карс

Благодаря открытию торговых коридоров через Абхазию и Южную Осетию Азербайджан сможет увеличить грузоперевозки по железной дороге Баку – Тбилиси – Карс (БТК), считает глава Центра нефтяных исследований Caspian Barrel Ильхам Шабан. Чем больше будет грузов, тем быстрее Азербайджан окупит расходы на строительство БТК, поскольку строительство на территории Грузии финансировала азербайджанская сторона, отметил он.

Строительство железной дороги Баку – Тбилиси – Карс началось в ноябре 2008 года, а первый грузовой состав отправился по ней 30 октября 2017 года. Проект был реализован на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Общая протяженность этой железной дороги составляет 826 км. Планируется, что по ней будет перевозится шесть миллионов тонн грузов и миллион пассажиров ежегодно. В 2030 году грузоперевозки должны достичь 17 млн тонн, а пассажироперевозки – трех млн человек.

По данным ЗАО "Азербайджанские железные дороги", с начала ввода в эксплуатацию железной дороги Баку – Тбилиси – Карс (БТК) по ней перевезено около 1000 контейнеров. B основном это грузы, отправленные из КНР и Казахстана и в обратном направлении из Турции.

Росту грузоперевозок по БТК должен способствовать запуск 14 мая нового Бакинского международного морского торгового пункта, отметили в корреспонденту "Кавказского узла" компании. Что касается налаживания пассажирских перевозок по БТК, то они запланированы на будущий год.

По словам Тогрула Джуварлы, тысяча контейнеров - это очень мало. "Это примерно 40-50 составов – 50-60 тысяч тонн. Но это только начало, прошло еще только полгода. Это в газопроводных проектах заранее все объемы поставок оговариваются на много лет вперед. На транспорте иначе. БТК имеет большие перспективы в свете открытия в последнее время новых портов на обеих берегах Каспия. 14 мая открылся новый порт в Баку. До этого были введены в эксплуатацию порт Курыку в Казахстане и новый порт Туркменбаши в Туркменистане. Ввод в действие новых портов существенно увеличит грузопотоки по коридорам Восток-Запад", - сказал Джуварлы корреспонденту "Кавказского узла".

Открытие Бакинского международного морского торгового порта, расположенного в поселке Алят в 60 километрах юго-западнее Баку, состоялось 14 мая. Мощность порта составляет 15 млн тонн сухих грузов, в том числе 100 тысяч контейнеров. После завершения второго этапа мощность порта планируют увеличить до 17 млн тонн грузов и 150 тысяч контейнеров, а после третьего этапа - до 25 млн тонн грузов и миллиона контейнеров, сообщил в тот же день "Интерфакс".