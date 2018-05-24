24 мая 2018, 23:45

Следствие заинтересовалось ранением школьника в Шахтах

Девятилетний мальчик обстрелял в Шахтах сверстников из пневматического ружья, пострадал один ребенок, сообщило сегодня следствие. Врачи оценивают состояние раненого как среднетяжелое.

Полиция начала проверку появившейся сегодня в СМИ информации об инциденте, который произошел 22 мая. Уже установлены все его участники, информируют следователи.

Дальнейшей проверкой занимается следственное управление СКР по Ростовской области, никакие процессуальные решения пока не приняты, говорится на сайте регионального управления СКР.

Школьник, раненный из пневматического ружья в Шахтах, находится в детской областной больнице. "Состояние ребенка средней тяжести, тяжелым не было", - цитирует сегодня слова главврача Светланы Пискуновой РИА "Новости".

Инцидент произошел в поселке шахты Нежданная. Девятилетний мальчик повздорил со сверстниками, вынес из дома пневматическое ружье своих родителей и стал стрелять, попав в одноклассника. Раненый ребенок рассказал, что не был участником конфликта. "Я уверен, что [имя стрелявшего] не хотел в меня попасть", - привел 23 мая слова ребенка информационный портал города Шахты Кvu.su.

Сегодня со ссылкой на мать раненого ребенка издание сообщило, что шахтинские врачи не решились извлекать пулю из его шеи, но в областную больницу ребенка перевели лишь утром, на третьи сутки после случившегося.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 29 апреля девятилетний мальчик умер после разминки перед турниром по самбо в Ростовской области.

Примечание:

"Суд обязал РЖД выплатить компенсацию после гибели школьника в Майкопе", "Волгоградские педагоги назвали гибель подростка случайностью", "Школьник погиб при взрыве гранаты в Дагестане".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

25 мая 2018, 02:22

25 мая 2018, 01:05

25 мая 2018, 00:28

24 мая 2018, 23:45

24 мая 2018, 23:22

  • 2 Помощник Бастрыкина расспросил жителей Псебая о резонансном убийстве

    Встреча жителей Псебая с помощником главы Следственного комитета проходила за закрытыми дверями, но высказаться дали всем пришедшим, рассказали местные жители. Первый замглавы Кубанского управления СКР распорядился возобновить расследование четырех уголовных дел и изолировать двоих несовершеннолетних.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Документы

Все документы

Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Инфографика

Все справки

Аналитика

Все статьи