Следствие заинтересовалось ранением школьника в Шахтах

24 мая 2018, 23:45

Девятилетний мальчик обстрелял в Шахтах сверстников из пневматического ружья, пострадал один ребенок, сообщило сегодня следствие. Врачи оценивают состояние раненого как среднетяжелое.

Полиция начала проверку появившейся сегодня в СМИ информации об инциденте, который произошел 22 мая. Уже установлены все его участники, информируют следователи.

Дальнейшей проверкой занимается следственное управление СКР по Ростовской области, никакие процессуальные решения пока не приняты, говорится на сайте регионального управления СКР.

Школьник, раненный из пневматического ружья в Шахтах, находится в детской областной больнице. "Состояние ребенка средней тяжести, тяжелым не было", - цитирует сегодня слова главврача Светланы Пискуновой РИА "Новости".

Инцидент произошел в поселке шахты Нежданная. Девятилетний мальчик повздорил со сверстниками, вынес из дома пневматическое ружье своих родителей и стал стрелять, попав в одноклассника. Раненый ребенок рассказал, что не был участником конфликта. "Я уверен, что [имя стрелявшего] не хотел в меня попасть", - привел 23 мая слова ребенка информационный портал города Шахты Кvu.su.

Сегодня со ссылкой на мать раненого ребенка издание сообщило, что шахтинские врачи не решились извлекать пулю из его шеи, но в областную больницу ребенка перевели лишь утром, на третьи сутки после случившегося.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 29 апреля девятилетний мальчик умер после разминки перед турниром по самбо в Ростовской области.