11 января 2018, 20:32

Суд обязал РЖД выплатить компенсацию после гибели школьника в Майкопе

Майкопский городской суд постановил выплатить 200 тысяч рублей матери подростка, погибшего от удара током на железнодорожной станции.

Как писал "Кавказский узел", 19 июня 2017 года 14-летний мальчик получил ожоги 70% тела в результате удара током на железнодорожной станции в Майкопе и скончался в больнице на следующий день.

По данным управления МВД на транспорте по ЮФО, подросток нарушил правила безопасности и залез на железнодорожный вагон, где попал в электромагнитное поле.

Иск о выплате денег матери погибшего подал в Майкопский городской суд Белореченский транспортный прокурор. Суд обязал "Российские железные дороги" выплатить ей 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщила сегодня пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Судом установлено, что подросток получил смертельный удар током на вагоне-цистерне, к которой имелся свободный доступ по служебной лестнице, отмечается в сообщении. Решение суда в законную силу не вступило, говорится на сайте Южной транспортной прокуратуры.

В пресс-службе суда подтвердили решение о выплате компенсации, передает "Интерфакс".