11 января 2018, 20:32

Суд обязал РЖД выплатить компенсацию после гибели школьника в Майкопе

Майкопский городской суд постановил выплатить 200 тысяч рублей матери подростка, погибшего от удара током на железнодорожной станции.

Как писал "Кавказский узел", 19 июня 2017 года 14-летний мальчик получил ожоги 70% тела в результате удара током на железнодорожной станции в Майкопе и скончался в больнице на следующий день.

По данным управления МВД на транспорте по ЮФО, подросток нарушил правила безопасности и залез на железнодорожный вагон, где попал в электромагнитное поле.

Иск о выплате денег матери погибшего подал в Майкопский городской суд Белореченский транспортный прокурор. Суд обязал "Российские железные дороги" выплатить ей 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщила сегодня пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Судом установлено, что подросток получил смертельный удар током на вагоне-цистерне, к которой имелся свободный доступ по служебной лестнице, отмечается в сообщении. Решение суда в законную силу не вступило, говорится на сайте Южной транспортной прокуратуры.

В пресс-службе суда подтвердили решение о выплате компенсации, передает "Интерфакс".

Примечание:

"МЧС: 79 человек участвуют в поисках пропавшего на Кубани ребенка", "Трехлетняя девочка пропала в Краснодарском крае", "Найдено тело провалившегося под лед на Ставрополье мальчика".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

12 января 2018, 00:57

12 января 2018, 00:10

11 января 2018, 23:58

11 января 2018, 23:52

11 января 2018, 23:32

  • Минюст Армении счел требования Биляна необоснованными

    Медобслуживание в армавирской тюрьме такое же, как и в нубарашенской, поэтому требование участника отряда "Сасна Црер" Армена Биляна о переводе необоснованно, заявили в Минюсте Армении. Сторонники голодающего Биляна в знак протеста попытались сегодня перекрыть проспект в Ереване.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты