Дело Демерчяна закрыто по амнистии

24 мая 2018, 21:42

Суд в Адлере закрыл сегодня дело Мардироса Демерчяна о краже кабеля и ложном доносе на полицейских, не реабилитировав обвиняемого, сообщил его адвокат Юрий Мариковский.

Как сообщал "Кавказский узел", в марте семья Мардироса Демерчяна отказалась от помощи адвоката "Общественного вердикта" и правозащитников, объяснив это тем, что "очень влиятельный человек" обещал завершить рассмотрение дела скорее. Новым адвокатом Демерчяна стал Юрий Мариковский.

В июне 2013 года строитель олимпийских объектов Мардирос Демерчян пришел за зарплатой в компанию, откуда уволился, но прямо со стройки был доставлен в отделение, где, по его словам, был обвинен в краже кабеля и подвергся жестоким пыткам. Следствие отказалось возбуждать дело по факту пыток. Более того, самому Демерчяну было предъявлено обвинение в ложном доносе. Суд признал его виновным, но приговор был отменен, дело направили на повторное рассмотрение. По словам родственников Мардироса, после того как семья фактически потеряла кормильца, денег не хватает даже на еду, говорится в материале "Кавказского узла" "Жизнь после пыток. Как живет Мардирос Демерчян после издевательств правоохранителей".

Сегодня на заседании было оглашено заключение инициированной судом экспертизы, согласно которой Демерчян психически вменяем. Затем гособвинитель предложил закрыть дело по амнистии. Демерчян согласился, и уголовное дело прекратили, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Демерчяна Юрий Мариковский. "Амнистия не является реабилитирующим основанием, но это был выбор самого Мардироса Демерчяна, который экспертизой был признан вменяемым", - пояснил адвокат.

По его словам, Мардирос Демерчян обрадовался такому исходу дела. "Я видел, каким подавленным он все время приходил в суд, и как он воспрял духом после суда, прекратившего его дело. Мардирос после суда сразу пошел в церковь и поставил свечи. Он очень устал за все эти годы борьбы. Такому решению суда была рада вся его семья, которая также не жила, а существовала все эти годы", - рассказал Юрий Мариковский.

Пятилетней судебной тяжбы можно было бы избежать, если бы Мардирос Демерчян гораздо раньше согласился закрыть это дело по нереабилитирующим основаниям, добавил адвокат.

В декабре 2017 года Мардирос Демерчян заявил "Кавказскому узлу", что невиновен, и поэтому не согласен на прекращение дела за давностью срока. 15 марта супруга Демерчяна подтвердила, что ее муж не соглашался и не планирует соглашаться на применение сроков давности. "Мы понимаем, что это повлияет на ход дела в Европейском суде, так как это нереабилитирующие основания", - сказала она.

Сегодняшнее решение суда вступит в силу через 10 суток, отметил адвокат. "Желания обжаловать постановление о прекращении дела по амнистии мой подзащитный не высказывал. Как отразится прекращение уголовного дела по нереабилитирующим основаниям на решении Европейского суда, я не знаю, так как не являюсь его представителем в Европе и не знаю, по каким основаниям суд принял там жалобу Демерчяна", - сказал Мариковский.

Сам Мардирос Демерчян остается недоступен для комментариев. Ранее его супруга Людмила Демерчян заявила корреспонденту "Кавказского узла", что их семье "больше не нужна публичность, так как добиться справедливости все равно не получится".