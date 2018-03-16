Суд по делу Демерчяна перенесен из-за смены адвоката

16 марта 2018, 03:52

Семья Мардироса Демерчяна, обвиненного в краже и ложном доносе на полицейских, отказалась от помощи адвоката «Общественного вердикта» и правозащитников. Новый адвокат попросил отложить назначенное на сегодня заседание.

Как писал "Кавказский узел", суд по делу Демерчяна был отложен в связи с госпитализацией подсудимого, который пожаловался на сильные боли. Мардирос Демерчян был помещен для обследования в краснодарскую больницу, а после обследования попытался покончить с собой и провел около двух месяцев в психоневрологическом диспансере, рассказала его жена Людмила.

В июне 2013 года строитель олимпийских объектов Мардирос Демерчян пришел за зарплатой в компанию, откуда уволился, но прямо со стройки был доставлен в отделение, где, по его словам, его подвергли жестоким пыткам, требуя признаться в краже кабеля. Следствие не только отказалось возбуждать дело по факту пыток, но и самому строителю было предъявлено обвинение ложном доносе. Мужчина был осужден, но краевой суд отменил приговор, и теперь дело рассматривается повторно.

Заседание суда по делу Мардироса Демерчяна, назначенное на 16 марта не состоится, поскольку юристы фонда "Общественный вердикт" прекратили участие в деле Демерчяна, а новый адвокат не сможет присутствовать на заседании. Семья Демерчяна отказалась от услуг адвоката Марины Дубровиной и помощи фонда, сообщил 15 марта корреспонденту "Кавказского узла" представитель "Общественного вердикта" Олег Новиков.

Новиков отметил, что дело Демерчяна в ЕСПЧ "Общественный вердикт" продолжает вести, но рассмотрение его дела в Сочи проходит при участии нового адвоката Юрия Мариковского.

В июне 2015 года Мардирос Демерчян обратился в ЕСПЧ с жалобой на пытки и на отсутствие расследования по его жалобе в России. 29 сентября 2016 года стало известно, что ЕСПЧ коммуницировал жалобу Демерчяна. В январе 2017 года у российской стороны истек срок на ответы по делу. 3 марта стало известно, что Россия предоставила ответ ЕСПЧ по делу строителя, отказавшись предоставлять суду почасовой отчет о том, что происходило с Демерчяном с момента его задержания силовиками.

По словам Новикова, представители "Общественного вердикта" получили по электронной почте письмо об отказе от помощи адвоката и правозащитников, подписанное супругой Мардироса Демерчяна. Письмо пришло с электронного адреса человека, представившегося "сотрудником УСБ" и представителем семьи Демерчян. Сотрудники «Общественного вердикта» поехали в Сочи, чтобы рассказать о риске резкой смены стратегии защиты и выяснить мотивы отказа от юридической помощи, однако им не дали встретиться с Демерчяном. Впоследствии его жена Людмила передала подписанный самим Мардиросом Демерчяном отказ от услуг адвоката "Общественного вердикта", пояснил он.

Информацией о стратегии защиты, избранной новым адвокатом, "Общественный вердикт" не располагает, отметил Новиков.

Мардирос Демерчян заявлял, что опасается расправы над ним или членами семьи со стороны тех, кто его пытал, и уже получал угрозы от них. По словам родственников Мардироса, после того, как семья фактически потеряла кормильца, денег не хватает даже на еду, говорится в материале "Кавказского узла" "Жизнь после пыток. Как живет Мардирос Демерчян после издевательств правоохранителей".

"Я была очень удивлена, когда приехала в Сочи и получила отказ от услуг "Общественного вердикта" от Людмилы Демерчян. Мардироса я не видела, только разговаривала с Людмилой и ее новым представителем. Стратегию новой защиты я не поняла, она не была мне озвучена", - сказала адвокат Марина Дубровина корреспонденту "Кавказского узла".

"Влиятельный человек" убедил семью Демерчян сменить адвоката

Людмила Демерчян подтвердила, что она сама и ее супруг отказались от помощи фонда "Общественный вердикт" по совету "очень влиятельного человека", обещавшего им "помочь посадить полицейских и поставить точку в этом деле". Этот же человек, по ее словам, рекомендовал нового адвоката Юрия Мариковского.

"Мы доверяем этим людям, мы устали и хотим быстрой развязки. Мы благодарны за помощь "Общественному вердикту", но нам кажется, что все тянется слишком долго. Новые помощники в этом деле пообещали нам решить проблему скорее", - сказала Людмила Демерчян корреспонденту "Кавказского узла".

Связаться с самим Мардиросом Демерчяном корреспонденту "Кавказского узла" не удалось - по словам супруги, он "сильно болеет и много спит".

Новый адвокат семьи Юрий Мариковский сообщил, что назначенное на 16 марта судебное заседание не состоится из-за его отсутствия - по словам адвоката, он известил суд, что до 25 марта включительно будет находиться в санатории.

По ходатайству гособвинителя суд 6 марта направил в психоневрологический диспансер Сочи запрос на получение медицинских документов "с целью проведения судебно-психиатрической экспертизы для проверки Мардироса Демерчяна на вменяемость". На заседании 16 марта суд должен был назначить на этом основании психиатрическую экспертизу Демерчяна.

"В любом случае - здоров Демерчян, или болен - суд назначит ему психиатрическую экспертизу, так как он побывал в психоневрологическом диспансере. С направлением из суда мы поедем с Демерчяном в Краснодар на обследование, а там, после получения заключения психиатрической экспертизы, уже будет видно, что делать дальше", - пояснил Юрий Мариковский корреспонденту "Кавказского узла".

В канцелярии суда Адлера корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили, что 16 марта заседание по делу Демерчяна не состоится из-за отсутствия адвоката, а новая дата заседания еще не назначена.

Людмила Демерчян подтвердила позицию о применении срока давности

Адвокат Мариковский сообщил, что пока не обсуждал со своим подзащитным вопрос о применении срока давности для прекращения уголовного преследования по статье о ложном доносе. "Сейчас на первом месте у нас стоит экспертиза и выяснение психического состояния Мардироса", - отметил он.

Прежний адвокат Демерчяна Марина Дубровина отметила, что он "мог согласиться на применение срока давности по статье ложный донос", но это основание прекращения преследования не является реабилитирующим. "Это соглашение могло повлиять на рассмотрение дела в ЕСПЧ не в пользу Демерчяна, поэтому защита не соглашалась на применение срока давности. Мардирос и его семья были с этим согласны", - сказала Марина Дубровина.

В декабре 2017 года Мардирос Демерчян заявил "Кавказскому узлу", что невиновен, и поэтому не согласен на прекращение дела за давностью срока.

Людмила Демерчян подтвердила, что ее муж не соглашался и не планирует соглашаться на применение сроков давности. "Мы понимаем, что это повлияет на ход дела в Европейском суде, так как это нереабилитирующие основания", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" опубликована биография Мардироса Демерчяна.