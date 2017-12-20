20 декабря 2017, 08:37

Жизнь после пыток. Как живет Мардирос Демерчян после издевательств правоохранителей

20 декабря суд в Сочи продолжит рассматривать дело строителя олимпийских объектов Мардироса Демерчяна. В июне 2013 года Мардирос, работавший на олимпийской стройке, потребовал погашения долгов по зарплате, после чего был задержан сотрудниками правоохранительных органов и подвергнут пыткам и изощренным издевательствам. Произошедшее не сломило строителя, и он обратился в Следственный комитет. Но вместо того, чтобы расследовать заявление о пытках, следователи самого строителя обвинили в краже и ложном доносе. Судебные тяжбы и следственная волокита продолжаются четыре с половиной года.

"Кавказский узел" подготовил материал о том, как живет семья Мардироса Демерчяна и приводит рассказ строителя о том, как сотрудники правоохранительных органов в Сочи выбивают из людей самооговоры.

10-летним мальчиком с родителями и двумя сестрами Мардирос Демерчян переехал из Абхазии в Сочи в село Черешня. После окончания 8 классов школы Мардирос начал работать в совхозе. В 2008 году он женился на жительнице Сочи Людмиле. Сейчас они воспитывают четверых детей. В 2013 году, когда в Сочи развернулось масштабное строительство объектов Зимней Олимпиады, Мардирос устроился на одну из строек. Однако заказчик задерживал зарплату. Когда Мардирос потребовал погасить все долги, начальник участка вызвал его на стройку. Рабочий пришел на стройплощадку, где и был задержан сотрудниками правоохранительных органов. После задержания Мардирос Демерчян подвергся пыткам и был доставлен в больницу. Сочинский строитель не испугался и подал заявление в СКР о пытках, однако в ответ на него самого было возбуждено два уголовных дела. Одно - дело о ложном доносе на полицейских, а затем он был обвинен в краже кабеля со стройки. Демерчян был осужден, но затем краевой суд отменил приговор, и теперь дело рассматривается повторно. Дело о краже прекратили из-за истечения срока давности, но Мардирос с этим не согласился и добивается реабилитации.

Жизнь после пыток

«Я не могу больше работать. Болит спина. По ночам вижу кошмары. Единственное, что могу: накормить собак, кур, кроликов, поиграть с детьми... На улицу не выхожу. Боюсь, что мне что-то подстроят», - рассказал Мардирос Демерчян корреспонденту "Кавказского узла".

По словам родственников Мардироса, после того, как семья фактически потеряла кормильца, денег не хватает даже на еду.

"Младший сын должен на следующий год пойти в школу. На это надо собрать не менее 40 000 рублей. А где их взять? На работу меня не берут, так как часто ходим на суды и я пропускаю работу. С предыдущей работы меня попросили. Сказали, что часто пропускаю. Мардирос фактически калека и ничего не может делать. Сделать ему инвалидность не представляется возможным. Все врачи боятся", - говорит Людмила Демерчян, супруга Мардироса.

"В семье малолетние дети... Перебиваемся своим огородом, держим кур, кроликов. Мардирос раньше работал, содержал семью. Работала моя дочь. А сейчас они только и делают, что ходят по судам", - рассказала мать Людмилы Демерчян Людмила Папазян.

Ночь в отделении

Первым начал пытки мужчина, на котором была гражданская одежда, рассказал Мардирос Демерчян о том, что произошло с ним в ночь, когда его задержали сотрудники правоохранительных органов.

«Он предложил мне подписать явку с повинной о краже кабеля. Я ему сказал: поймите, я не вор. Почему я должен брать на себя то, что я не совершал? Тогда этот … в штатском ударил меня со всего маха в голову кулаком. Руки у меня были в наручниках, заведены сзади. После удара я упал со стула и потерял сознание. Очнулся через какое-то время на полу. Меня поливали водой. Потом подняли и усадили на стул. После чего этот же человек еще раз ударил меня, но уже надев боксерские перчатки. Удар пришелся по зубам. Если первый раз он ударил меня в глаз, то второй раз в зубы. Потекла кровь. В комнате, куда меня завели, висела боксерская груша и лежали боксерские перчатки. Меня стали бить по голове и другие», - рассказал он.

Я закричал от боли так громко, что, наверное, слышали во всем доме

По словам строителя, он решил, что его хотят убить, и стал просить пощадить его. В этот момент один из избивавших Мардироса сказал, что тот «уже готов» и стал требовать писать явку с повинной.

«Я ему сказал, что я не могу уже держать ручку в руках. Мне очень плохо. И реально не могу писать. Но готов подписать, что он скажет. Тогда меня опять стали поливать водой. И он сказал "отдохни полчаса". За полчаса я немного пришел в себя и тогда этот худощавый стал подсовывать мне пустые листы. Я ему сказал, чтобы он хотя бы написал, что он хочет, чтобы я подписал», - рассказал Мардирос.

«Тогда второй … сказал: "ты опять упираешься? Он встал сзади меня. Нагнул. Спустили шорты и он ввел мне лом в задний проход. Я закричал от боли так громко, что, наверное, слышали во всем доме, и опять потерял сознание. Сколько прошло времени, я не знаю. Но когда я очнулся, то сразу подписал все, что мне давали. Я был весь в крови. Во рту не было зубов. Все болело. Голова просто трещала от боли. Тошнило. Болели все внутренности… Просил вызвать мне «скорую», но никто не реагировал. Я просто лежал на полу, так как сидеть не мог», - рассказал Демерчян.

Через какое-то время (сколько точно прошло, он не смог понять), с него сняли наручники и оставили в комнате одного.

Я увидела сына у входа в дежурную часть. Он стоял за решеткой и когда увидел нас, пополз к нам навстречу по стене. Он был весь бело-желтый, в крови, без зубов. Еле живой. Когда я его увидела, то тут же упала в обморок

«Я увидел на столе свой телефон, который у меня отобрали. Я воспользовался этим моментом и позвонил жене. Сказал, что … меня тут убивают. Потом телефон я спрятал в карман», - рассказал Мардирос Демерчян.

Через небольшое время в окно он увидел, как к зданию, где он находится, приехала супруга с ребенком, его и ее мама и другие родственники.

«Я увидела сына у входа в дежурную часть. Он стоял за решеткой и когда увидел нас, пополз к нам навстречу по стене. Он был весь бело-желтый, в крови, без зубов. Еле живой. Когда я его увидела, то тут же упала в обморок", - вспоминает 72-летняя мать Мардироса Марта Демерчян.

Демерчян опознал двоих из тех, кто пытал его

Мардирос признался корреспонденту, что живет в страхе за свою семью и себя, так как в любое время с ним или членами семьи могут расправиться те, кто его пытал. По словам строителя, ему уже поступали угрозы от пытавшего его сотрудника правоохранительных органов.

"Я его видел три раза в жизни. Когда он меня пытал 12 июня 2013 года. Когда он приходил к нам домой, требуя явки в суд, хотя меня повесткой никто в суд не вызывал. Это было в 2015 году. И в суде 5 апреля 2017 года, когда он привозил в качестве личного шофера одного из свидетелей", - рассказал Мардирос.

Корреспонденту "Кавказского узла" он объяснил, что над ним издевались четверо, но опознать он может только двоих. Из-за потери сознания и стресса остальных он не запомнил.

Следствие выделило дело в отношении тех, кто пытал Демерчяна, в отдельное производство, рассказала адвокат строителя Марина Дубровина. В больницу "скорая помощь" доставила Мардироса Демерчяна 13 июня 2013 года. В медицинских документах зафиксировано, что у строителя ушиб мягких тканей заднего прохода, сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей головы, гематомы на лице, выбитые зубы, ушиб грудной клетки. Врачи пометили эти травмы как криминальные, но не сообщили об этом в полицию, что является нарушением, отметила ранее адвокат Марина Дубровина. "Дело возбуждено в отношении не установленных лиц. Хотя никаких мер по установлению их личностей следствием не принималось", - подчеркнула адвокат. Коллеги "неустановленных лиц", проходящие по делу свидетелями, говорят о том, что только "очные ставки Демерчяна с сотрудниками правоохранительных органов могли бы выявить правду. "Но этого сделано не было. А сами они якобы не видели, кто пытал Демерчяна, так как не находились постоянно рядом с ним", - объясняет адвокат.

О том, что Мардирос опознал одного и тех, кто пытал его, корреспонденту рассказала также Людмила Демерчян.

"Первый раз мне на него указал Мардирос после пыток, когда тот проходил мимо. Я сразу набросилась на него с обвинениями, на что он подошел ко мне и тихо прошипел: "еще раз откроешь рот, я найду управу на тебя, твоего мужа и всю твою семью. Не выйдете отсюда оба. Поняла?" После это случая я запомнила его на всю свою жизнь. И опознаю всегда. Потом этот же палач появился у нас дома. Он постучал к нам во двор. Мы с Мардиросом вышли. Он в грубой форме сказал, что если мы не будем являться в суд, то он доставит нас приводом. По какому праву он собирался это делать, я не знаю, так как никаких повесток о вызове в суд нам не поступало. Ну и третий раз мы с Мардиросом увидели этого оборотня уже в 2017 году. Он привез в суд на машине для дачи показаний уже бывшего начальника отделения полиции. Сам он показаний не давал, с нами не общался", - рассказывает Людмила.

В суде никто из силовиков, избивавших строителя, не давал показаний. Они не проходят по делу ни как свидетели, ни как обвиняемые.

Мардирос Демерчян за то, что открыто выступил против произвола силовиков, был номинирован на проводимый "Кавказским узлом" конкурс "Герой Кавказа-2013". По итогам первого этапа конкурса Демерчян занял четвертое место в десятке равных. В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" опубликована биография Мардироса Демерчяна.