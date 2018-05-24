Автобус, упавший в Керченский пролив. © Фото пресс-службы МЧС РФ

24 мая 2018, 20:44

Бизнесмен обвинен по делу о гибели вахтовиков под Темрюком

Передано в суд дело владельца вахтового автобуса, в результате падения которого в Керченский пролив погиб 21 человек, сообщило сегодня следствие.

Как писал "Кавказский узел", водитель и владелец упавшего в море автобуса были арестованы в августе 2017 года. В апреле суд приговорил водителя Карапета Микаеляна к 4,5 года колонии. Индивидуальному предпринимателю Юрию Вечерадзе грозит до 10 лет заключения по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Родные погибших считают, что к уголовной ответственности нужно привлечь и представителей компании-работодателя.

Автобус с рабочими "Таманьнефтегаза", которые занимались строительством торгового морского порта, упал в Керченский пролив 25 августа 2017 года. Погиб 21 человек.

По версии следствия, Вечерадзе умышленно нарушил условия договора с "Таманьнефтегазом", выпустив в рейс неопытного водителя. Карапетяна Микаеляна не обучали, его знания и стаж не проверялись, а перед выездом его даже не проинструктировали относительно маршрута и условий рейса, полагают следователи. По их данным, не проводился и ежедневный техосмотр самого автобуса.

Утром 25 августа 2017 года автобус под управлением Микаеляна, съезжая с крутого спуска на нейтральной скорости, разогнался до 50 километров в час. Тормоза при этом перегрелись и отказали, и машина опрокинулась со строящегося причала в море, говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России, подписанном официальным представителем ведомства Светланой Петренко.

Дело в отношении Юрия Вечерадзе передано в суд, проинформировало следствие, не указав названия суда.

Примечание:

"Семьям погибших кубанских вахтовиков решено выплатить по миллиону рублей", "Коллеги погибших под Темрюком вахтовиков назвали их работу "адской", "26 августа объявлено на Кубани днем траура".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

24 мая 2018, 20:44

24 мая 2018, 20:33

24 мая 2018, 20:22

24 мая 2018, 19:40

24 мая 2018, 19:22

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Куда уходит детство
«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Документы

Все документы

Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Инфографика

Все справки

Аналитика

Все статьи

Блогеры

Все посты