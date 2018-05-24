Бизнесмен обвинен по делу о гибели вахтовиков под Темрюком

24 мая 2018, 20:44

Передано в суд дело владельца вахтового автобуса, в результате падения которого в Керченский пролив погиб 21 человек, сообщило сегодня следствие.

Как писал "Кавказский узел", водитель и владелец упавшего в море автобуса были арестованы в августе 2017 года. В апреле суд приговорил водителя Карапета Микаеляна к 4,5 года колонии. Индивидуальному предпринимателю Юрию Вечерадзе грозит до 10 лет заключения по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Родные погибших считают, что к уголовной ответственности нужно привлечь и представителей компании-работодателя.

Автобус с рабочими "Таманьнефтегаза", которые занимались строительством торгового морского порта, упал в Керченский пролив 25 августа 2017 года. Погиб 21 человек.

По версии следствия, Вечерадзе умышленно нарушил условия договора с "Таманьнефтегазом", выпустив в рейс неопытного водителя. Карапетяна Микаеляна не обучали, его знания и стаж не проверялись, а перед выездом его даже не проинструктировали относительно маршрута и условий рейса, полагают следователи. По их данным, не проводился и ежедневный техосмотр самого автобуса.

Утром 25 августа 2017 года автобус под управлением Микаеляна, съезжая с крутого спуска на нейтральной скорости, разогнался до 50 километров в час. Тормоза при этом перегрелись и отказали, и машина опрокинулась со строящегося причала в море, говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России, подписанном официальным представителем ведомства Светланой Петренко.

Дело в отношении Юрия Вечерадзе передано в суд, проинформировало следствие, не указав названия суда.