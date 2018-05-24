Следствие не нашло подтверждения подброса наркотиков Титиеву

24 мая 2018, 14:11

Заявление чеченского правозащитника Оюба Титиева о подбросе ему марихуаны было проверено, однако осталось подтверждено только его словами, заявил сегодня в суде следователь.

Как писал "Кавказский узел", глава грозненского представительства "Мемориала" Оюб Титиев с 11 января находится под стражей по обвинению в хранении марихуаны. Правозащитник заявил, что наркотики ему подбросил силовик, и передал в СУ СКР по Чечне заявление с просьбой привлечь этого сотрудника к ответственности. Правозащитный центр "Мемориал" 15 марта сообщил, что следствие отменило отказ в возбуждении дела о подброшенных Титиеву наркотиках.

После отмены первого постановления об отказе в возбуждении дела по заявлению Титиева материалы были переданы в следственные органы Чечни для проведения дополнительной проверки, но 22 марта следователь по особо важным делам вынес повторное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Защита обжаловала это постановление. 4 апреля перед рассмотрением в суде жалобы на отказ следствия возбудить дело о подброшенных Оюбу Титиеву наркотиках следователь объявил, что отказ отменен. После этого гособвинение и защита предложили не рассматривать жалобу и суд прекратил производство по ней.

25 апреля старший следователь вынес очередное постановление об отказе в возбуждении дела. 17 мая адвокат Петр Заикин обратился в суд с жалобой на это постановление, отмечается в сообщении от 22 мая, опубликованном на сайте ПЦ "Мемориал". Сегодня в Старопромысловском районном суде Грозного началось рассмотрение жалобы защиты. Вначале заседания, которое проводится в присутствии Оюба Титиева, судья разрешил фотосъемку и предложил главе грозненского представительства "Мемориала" присесть, отмечается в трансляции с заседания, которая ведется в аккаунте ПЦ "Мемориал" в "Телеграме". "Я предпочитаю постоять. Слишком долго сижу", - заявил Титиев. После этого адвокат Титиева Петр Заикин огласил жалобу на отказ возбудить уголовное дело по заявлению своего подзащитного. Весь комплекс необходимых мероприятий при проверке проведён, а заявление Оюба Титиева так и осталось подтверждено только его словами, цитируются слова следователя в трансляции. По данным адвокатов, Титиева после задержания привозили в отдел полиции дважды, и именно факт его повторного доставления доказывает, что дело о хранении наркотиков сфальсифицировано. Камеры в отделе полиции, куда доставили Титиева, по версии следствия, не работали. Защита указала, что дело Титиева лишилось важнейших доказательств его фальсификации. В свою очередь глава отдела расследований правозащитной организации "Комитет против пыток" Сергей Бабинец 23 мая опубликовал в своем аккаунте в социальной сети Facebook ответ МВД России по Чеченской Республике на его заявление по поводу задержания Оюба Титиева.

"Сообщаю, что по результатам проведенной проверки сведения о неправомерных действиях сотрудников МВД по Чеченской Республике в отношении гражданина Титиева О. С. не нашли своего объективного подтверждения", - отмечается в документе, размещенном правозащитником.

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