МВД опровергло данные о плохих бытовых условиях полицейских в Волгограде

24 мая 2018, 10:16

Информация о плохих условиях размещения сотрудников полиции, прикомандированных накануне мундиаля в Волгоград, не соответствует действительности, заявило областное управление МВД после проверки сообщения в соцсети.

Сообщение о том, что полицейские, мобилизованные в Волгограде перед чемпионатом мира по футболу, живут в плохих условиях, было опубликовано 20 мая в группе «Омбудсмен полиции» соцсети «ВКонтакте».

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира примут три города Юга России - Ростов-на-Дону, Сочи и Волгоград, а также Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск и Екатеринбург.

"Живём в заброшенном детском лагере, где 3 дня не было воды в туалете... В корпусе на 40 человек 8 газеток в коридоре! Откуда не выпускают, несмотря на то, что мы местные жители! А вот так нам подают обед в период несения службы!" – написал автор сообщения.

К сообщению приложен видеоролик, на котором видно, как сотрудники полиции получают сухие пайки из кузова грузовика. На записи слышны реплики о том, что еда холодная и непригодна для употребления. При этом сотрудники полиции едят прямо на улице и сетуют на условия, в которых приходится обедать.

На следующий день, 21 мая, в той же группе было опубликовано сообщение о том, что руководство отреагировало на пост в соцсети, при этом "условия проживания не изменились, но наказание в отношении сотрудника не заставило себя ждать".

Автор указал, что «нашли человека, который слил видео», заменили коменданта сводного отряда МВД, который теперь «заставляет носить на территории сводного отряда форменное обмундирование в служебное время, в столовую не пускает без формы, проводит строевую подготовку с отдыхающим нарядом», а сотрудникам «необоснованно отказывают в увольнении из территории сводного отряда».

"Я одна из жён тех сотрудников, кто находится в этом лагере. И пишу сейчас не только от своего имени, но и от многих других жён и родственников. Их собрали на месяц раньше, поселили в этом ужасном лагере, где условий для проживания минимум... Но это уж терпимо... Есть много другого, что просто необъяснимо... Никаких командировочных приказов они не видели.. И ехать туда пришлось под угрозой увольнения.. Никаких командировочных выплат не было, хотя им их пообещали до 20 мая выплатить... Но увы ­– тишина... Их не выпускают за территорию совершенно, даже до магазина.. Они работают по 16 часов (с графиком день/ночь/отсыпной/выходной)... Но даже в выходной день они не имеют права покидать территорию... У большинства из сотрудников дети и жены, проблемы, которые необходимо решать... Что за концлагерь?" - написала в комментарии к посту пользователь соцсети Анна Андреева.

Попытки "ввести армейский режим в полиции" предпринимаются "повсеместно", рассказал корреспонденту «Кавказского узла» на условиях анонимности сотрудник волгоградской полиции.

"Прикомандированные в этот лагерь сотрудники полиции собирались жаловаться на телефоны доверия и горячие линии, а также в антикоррупционный комитет. После выкладки видео в соцсеть в лагере произошел разбор полетов. Любое публичное обсуждение проблем в полиции только обостряет их", - сообщил он.

Публикация видео повлекла за собой санкции в отношении его автора, подтвердил 23 мая корреспонденту «Кавказского узла» руководитель отдела по взаимодействию со СМИ Межрегионального профсоюза полиции, администратор правозащитного проекта полицейских в сети «Омбудсмен полиции», майор полиции в отставке Владимир Воронцов.

Количество полицейских в связи с чемпионатом мира в Волгограде увеличено в городе "значительно", сообщил корреспонденту "Кавказского узла" действующий сотрудник полиции на условиях анонимности. "При поступлении на службу полицейские дают присягу нести тяготы и лишения службы. Но они тоже должны иметь какой-то предел. Если после смены на жаре сотрудник полиции возвращается в лагерь, где его заставляют заниматься строевой подготовкой, это повод для служебной проверки", - пояснил он.

Мамаладзе: выдача сухого пайка прикомандированным не нарушает их права

Судя по тому, что автор видео уволен, после публикации была проведена служебная проверка, поделился 23 мая с корреспондентом "Кавказского узла" своим предположением юрист независимого профсоюза органов внутренних дел Волгоградской области Георгий Мамаладзе. "Если бы это было фейковое видео, то во время служебной проверки это выяснилось бы специальными методами и было бы соответствующее опровержение", - пояснил он.

Однако по опубликованному видео нельзя сделать вывод о том, что условия проживания не соответствуют нормам, подчеркнул юрист. "Сотрудник полиции, приходя на службу, дает присягу и имеет внутренний регламент, который говорит о том, что полицейский, как и военнослужащий, будет иметь тяготы и лишения, связанные с прохождением службы. Это не гражданские люди. В данном случае командир подразделения должен осматривать условия проживания полицейских. Если они не соответствуют нормальным условиям проживания, командир должен не принять помещение, потому что там нет воды, антисанитария и так далее. Если командир принял помещение и там размещается личный состав, значит там соблюдены какие-то элементарные нормы для проживания... Я сам много ездил в разные командировки, в том числе на Северный Кавказ. Первоначально условия проживания оставляют желать лучшего, но их можно привести в нормальное состояние", - рассказал Георгий Мамаладзе.

По его словам, сама по себе выдача сухого пайка также не является нарушением. "Надо смотреть, сколько дней их им кормят. Если они только приехали и их накормили, это нормально. Но если кормят несколько месяцев, то это недопустимо – организм человека не железный. Но исходя из своего опыта, могу сказать, что кормить их длительное время сухпайком никто не будет, потому что это затратно. Намного дешевле организовать полевую кухню или договориться со столовой. Скорее всего, это первые часы после размещения полицейских, когда еще не успели наладить бытовые условия", - поделился своей версией Мамаладзе.

«Кавказский узел» направил 23 мая запрос в ГУ МВД по Волгоградской области с просьбой прокомментировать скандальное видео и сообщить о том, сколько полицейских прибыло в Волгоград для усиления личного состава к мундиалю, а также каковы условия их проживания и питания.

МВД отчиталось о проверке сообщения в соцсети

Вечером 23 мая на сайте ГУ МВД по Волгоградской области было размещено сообщение о том, что "опубликованные в социальной сети сведения в отношении сводного отряда полиции, прикомандированного в Волгоград, не соответствуют действительности".

"Сотрудники полиции, прикомандированные на период проведения чемпионата мира по футболу в г. Волгоград, проживают на территории действующего детского оздоровительного лагеря в Среднеахтубинском районе. Перед прибытием сотрудников бытовые условия в лагере были комиссионно обследованы с привлечением специалистов соответствующих ведомств. По заключению комиссии, санитарно-эпидемиологические нормативы соответствуют предъявляемым требованиям", - говорится в пресс-релизе.

Прикомандированные полицейские круглосуточно пребывают в месте дислокации сводного отряда, но при необходимости им предоставляются "краткосрочные увольнительные для решения бытовых вопросов", уточнило ведомство.

Начальник ГУ МВД по Волгоградской области Александр Кравченко и зампредседателя Общественного совета при управлении Светлана Аргасцева посетили лагерь, где размещены сотрудники, проверили бытовые условия и побеседовали с каждым из прикомандированных полицейских. "В ходе бесед установлено, что проблем, связанных с организацией размещения и питания, у сотрудников не возникает", - говорится в сообщении.

Сведения в видеоролике о "ненадлежащих условиях несения службы" также не нашли "объективного подтверждения", заверила пресс-служба областного управления МВД.

"Установлено, что видеосъемка производилась на территории Центрального района Волгограда, где полицейские несли службу по охране общественного порядка. В соответствии с заключенными госконтрактами для них была организована доставка индивидуальных рационов питания. Это предусмотрено нормативными актами МВД России для случаев несения службы в общественных местах. Прикомандированным сотрудникам полиции было предложено для приема пищи здание столовой на улице Маршала Чуйкова. Часть полицейских предпочла принимать пищу в столовой, другая часть – на улице, по собственному желанию", - говорится в опубликованном пресс-релизе.