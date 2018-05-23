Жена полицейского Павла Степаненко потребовала его освободить

23 мая 2018, 18:42

Обвиняемый в вымогательстве взятки наркополицейский Павел Степаненко необоснованно содержится под стражей, заявила сегодня на пикете в Волгограде его жена. Она потребовала вмешаться в дело Степаненко президента России и генпрокурора.

Как информировал "Кавказский узел", полицейский Павел Степаненко 27 мая 2015 года был признан виновным в вымогательстве взятки и приговорен к семи годам колонии и 150 миллионам рублей штрафа. Однако этот приговор был отменен как необоснованный, и дело рассматривается заново. 7 апреля суд продлил арест Степаненко до 13 июля.

Жена Павла Степаненко Татьяна неоднократно проводила пикеты в его защиту. Кроме того, справедливого разбирательства по делу Павла Степаненко требовали участники митингов, которые прошли в Волгограде 26 апреля и 19 мая. ЕСПЧ коммуницировал жалобу Степаненко на чрезмерный срок ареста. Татьяна Степаненко и адвокат ее супруга подали в администрацию президента России и Генпрокуратуру обращение, в котором заявили о фальсификации уголовного дела.

Сегодня Татьяна Степаненко провела одиночный пикет, выйдя на пересечение аллеи Героев и проспекта Ленина в Волгограде с плакатами: "Требую вмешательства Генпрокуратуры и президента в сфабрикованное уголовное дело! Требую освободить Павла Степаненко" и "Требую прекратить пытки в Тракторозаводском суде. Требую освободить незаконно содержащегося под стражей Павла Степаненко". Пикет продолжался с 13.30 до 16.40 мск, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

"После последнего митинга мы отправили резолюцию президенту, в Генпрокуратуру, в гордуму, в облдуму, председателю областного суда, губернатору. От губернатора пришел ответ, что мое обращение отправлено в прокуратуру, из прокуратуры – о том, что я не являюсь участником по уголовному делу и не имею права ничего требовать. Однако у меня есть генеральная доверенность от мужа представлять его интересы в суде, заявлять, требовать и просить. Я вышла на пикет, чтобы потребовать от президента, от Генпрокуратуры в лице Чайки вмешаться в это сфабрикованное уголовное дело", - рассказала Татьяна Степаненко корреспонденту "Кавказского узла".

Степаненко подчеркнула, что вынуждена обращаться в федеральные структуры. "Мы терпим четыре года - результат нулевой. В суде наши адвокаты представляют экспертизу по всем аудиозаписям, положенным в основу обвинения. Она сделана в Москве. Экспертиза дала результат, что выявлены признаки редактирования и монтажа. Во всех записях нет ни одной не сфальсифицированной записи. Судья просто затыкает им рот. Если бы я была на Красной площади, то просто кричала бы в микрофон, чтобы докричаться до президента. В Волгограде я докричаться ни до кого не могу", - сказала Степаненко.

По ее словам, в настоящее время суд заслушивает показания свидетелей защиты. "Суд торопится с этим до мундиаля. Насколько я понимаю, потому, что дальше могут быть проблемы с этапированием в связи со сложностями передвижения по городу", - отметила жена обвиняемого.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Помимо Волгограда, матчи турнира примут города юга России - Ростов-на-Дону и Сочи, а также Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск и Екатеринбург.

Она добавила, что 24 мая - последний день, когда в Волгограде можно выйти с пикетом перед чемпионатом мира. "Я планирую выйти с 10.30", - сказала Татьяна Степаненко.

Во время пикета к Степаненко подошел участковый, проверивший ее документы и поинтересовавшийся целью пикета. Степаненко отметила, что полицейские подходили к ней сегодня дважды. "Сказали: "Ну, если что, то мы рядом". Расспросили, кто такой Павел. Много проходило депутатов из областной думы. Останавливались, читали, но проходили мимо. Подходили молодые люди, говорили: "Вы не правильно написали плакат. Надо написать не "требую вмешательства президента", а "требую убрать президента". Останавливались бабушки и говорили: "Сейчас так везде", - рассказала протестующая.

"Надо будет в интернете посмотреть, я впервые о нем слышу", - сказала проходившая мимо девушка, которая представилась Светланой.

"Я слышал об этом деле - это дело громкое, многие об этом писали. Я знаю, что оно полностью сфальсифицировано, человек сидит четыре года, но власти не обращают на это внимания. Хотелось бы, чтобы они услышали. Я видел в интернете, что были акции протеста и приходило много людей. Толку пока нет", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" пожилой мужчина, назвавшийся Юрием Николаевичем.

"Я не слышал об этом деле. И это дело не может быть громким ввиду того, что таких дел просто не показывают по телевизору. О таких делах становится известно лишь ограниченной части людей, в основном из интернета", - цитирует прохожего Валерия корреспондент "Кавказского узла".

"Кавказский узел" не располагает комментариями от представителей следствия относительно заявлений жены и адвоката Павла Степаненко о фальсификации его дела.