24 мая 2018, 06:09
Голодающие пайщики в Сочи пожаловались на ухудшение самочувствия
Протестующие пайщики ЖСК "Индекс" в Сочи провели собрание, на котором приняли решение обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с жалобой на назначенных им судей в Краснодарском крае. К концу второго дня голодовки они сообщили, что чувствуют слабость и головокружение.
Как сообщал "Кавказский узел", дольщики, вложившие средства в строительство многоэтажного дома на Бамбуковой улице в Сочи, 22 мая начали голодовку и потребовали признать их собственниками квартир.
Протестующие пайщики Мария Ожигова, Мария Советникова, Валентина Арцыбасова и Ирина Мельникова 23 мая ходили рядом со своим домом и по улице Бамбуковая с плакатами с надписями: "Идем на крайние меры. Объявляем голодовку!", "Умрем от голода, но наш дом не отдадим!", "Голодовка ЖСК "Индекс!", "Жест отчаянья - голодовка!", передает корреспондент "Кавказского узла".
После двух дней голодовки они почувствовали себя плохо, однако намерены держать оборону своего жилья до конца, сообщили голодающие корреспонденту "Кавказского узла".
"Целыми днями мы здесь, с 8 утра до 20 вечера. Потом идем ночевать в съемное жилье. У каждого из нас уже нервные срывы и стресс", - рассказала Мария Ожигова.
"Голодаю за остальных, потому что люди среди нас есть больные... У многих очень плохое состояние здоровья. Особенно у пенсионеров. Мы взяли на себя миссию голодать за всех пайщиков. Мы стоим вторые сутки. Но уже еле стоим. Еле говорим и не знаем, что ждет нас вечером... Мы будем лежать здесь на бетоне у входа в наш дом, но мы никуда не уйдем, пока наша ситуация не войдет в правовое русло", - заявила пенсионерка Мария Советникова.
"С нами никто не считается, никто нас не слышит. У нас, 90 пайщиков, построивших этот дом за собственные кровные деньги, судьи отбирают собственность… не считаясь с нашим мнением. У меня муж инвалид 1-й группы. Это наше единственное жилье… Поэтому я голодаю. У меня нет другого выхода", - пояснила Валентина Арцыбасова.
"Я голодаю второй день, и уже просто падаю в обморок, у меня нет сил. Мы договорились, что те, кто не голодает, будут наблюдать друг за другом и в случае голодного обморока вызовут скорую помощь", - рассказала Ирина Мельникова.
В 2014 году ЖСК "Индекс" получил разрешение на строительство 17-этажного дома на улице Бамбуковой, участок под строительство был у него в аренде. При этом еще в августе 2013 года в отношении застройщика было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Гражданка, которая была его партнером и вложила в строительство другого многоквартирного дома в Сочи 2 миллиона 806 тысяч долларов, заявила, что застройщик не выполнил своих обязательств. Арест на улице Бамбуковой земельного участка и недостроенного дома был одной из обеспечительных мер к застройщику, в отношении которого был подан также гражданский иск о компенсации. В декабре 2016 года суд в Сочи признал истицу потерпевшей, назначив ее арендатором участка на Бамбуковой улице и собственником недостроенного 17-этажного здания. Все сделки, заключенные дольщиками с ЖСК "Индекс", были признаны ничтожными, так как у здания новый собственник, говорится в материале, опубликованном 11 января 2017 года изданием "Голос Кубани".
Представитель пайщиков в судах Олег Белоусов рассказал, что 17-этажный дом, которые построили пайщики, суд отдал истице из-за долгов к ней застройщика.
По словам пайщика Давида Япапояна, он своими руками строил этот дом для себя и своей семьи, и теперь не согласен отдать его.
Пайщица Елена Пугачева рассказала, что 29 мая состоится очередное судебное заседание. Дольщики готовятся к суду, они составили заявление президенту РФ с требованием провести проверку в отношении судей в Краснодарском крае и подписались под ним.
С наступлением темноты жители дома разошлись по домам. Голодающие продолжат свою акцию протеста на следующий день, передает корреспондент "Кавказского узла".
"Кавказский узел" не располагает комментариями истца по делу об изъятии квартир.
Автор: Светлана Кравченко; источник: корреспондент "Кавказского узла"