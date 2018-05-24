Голодающие пайщики в Сочи пожаловались на ухудшение самочувствия

24 мая 2018, 06:09

Протестующие пайщики ЖСК "Индекс" в Сочи провели собрание, на котором приняли решение обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с жалобой на назначенных им судей в Краснодарском крае. К концу второго дня голодовки они сообщили, что чувствуют слабость и головокружение.

Как сообщал "Кавказский узел", дольщики, вложившие средства в строительство многоэтажного дома на Бамбуковой улице в Сочи, 22 мая начали голодовку и потребовали признать их собственниками квартир.

Протестующие пайщики Мария Ожигова, Мария Советникова, Валентина Арцыбасова и Ирина Мельникова 23 мая ходили рядом со своим домом и по улице Бамбуковая с плакатами с надписями: "Идем на крайние меры. Объявляем голодовку!", "Умрем от голода, но наш дом не отдадим!", "Голодовка ЖСК "Индекс!", "Жест отчаянья - голодовка!", передает корреспондент "Кавказского узла".

После двух дней голодовки они почувствовали себя плохо, однако намерены держать оборону своего жилья до конца, сообщили голодающие корреспонденту "Кавказского узла".

"Целыми днями мы здесь, с 8 утра до 20 вечера. Потом идем ночевать в съемное жилье. У каждого из нас уже нервные срывы и стресс", - рассказала Мария Ожигова.

"Голодаю за остальных, потому что люди среди нас есть больные... У многих очень плохое состояние здоровья. Особенно у пенсионеров. Мы взяли на себя миссию голодать за всех пайщиков. Мы стоим вторые сутки. Но уже еле стоим. Еле говорим и не знаем, что ждет нас вечером... Мы будем лежать здесь на бетоне у входа в наш дом, но мы никуда не уйдем, пока наша ситуация не войдет в правовое русло", - заявила пенсионерка Мария Советникова.

"С нами никто не считается, никто нас не слышит. У нас, 90 пайщиков, построивших этот дом за собственные кровные деньги, судьи отбирают собственность… не считаясь с нашим мнением. У меня муж инвалид 1-й группы. Это наше единственное жилье… Поэтому я голодаю. У меня нет другого выхода", - пояснила Валентина Арцыбасова.

"Я голодаю второй день, и уже просто падаю в обморок, у меня нет сил. Мы договорились, что те, кто не голодает, будут наблюдать друг за другом и в случае голодного обморока вызовут скорую помощь", - рассказала Ирина Мельникова.

В 2014 году ЖСК "Индекс" получил разрешение на строительство 17-этажного дома на улице Бамбуковой, участок под строительство был у него в аренде. При этом еще в августе 2013 года в отношении застройщика было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Гражданка, которая была его партнером и вложила в строительство другого многоквартирного дома в Сочи 2 миллиона 806 тысяч долларов, заявила, что застройщик не выполнил своих обязательств. Арест на улице Бамбуковой земельного участка и недостроенного дома был одной из обеспечительных мер к застройщику, в отношении которого был подан также гражданский иск о компенсации. В декабре 2016 года суд в Сочи признал истицу потерпевшей, назначив ее арендатором участка на Бамбуковой улице и собственником недостроенного 17-этажного здания. Все сделки, заключенные дольщиками с ЖСК "Индекс", были признаны ничтожными, так как у здания новый собственник, говорится в материале, опубликованном 11 января 2017 года изданием "Голос Кубани".

Представитель пайщиков в судах Олег Белоусов рассказал, что 17-этажный дом, которые построили пайщики, суд отдал истице из-за долгов к ней застройщика.

По словам пайщика Давида Япапояна, он своими руками строил этот дом для себя и своей семьи, и теперь не согласен отдать его.

Пайщица Елена Пугачева рассказала, что 29 мая состоится очередное судебное заседание. Дольщики готовятся к суду, они составили заявление президенту РФ с требованием провести проверку в отношении судей в Краснодарском крае и подписались под ним.

С наступлением темноты жители дома разошлись по домам. Голодающие продолжат свою акцию протеста на следующий день, передает корреспондент "Кавказского узла".

"Кавказский узел" не располагает комментариями истца по делу об изъятии квартир.