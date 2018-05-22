Пайщики жилищного кооператива в Сочи объявили голодовку

22 мая 2018, 19:26

Дольщики, вложившие средства в строительство многоэтажного дома на Бамбуковой улице в Сочи, сегодня начали голодовку с требованием признать их собственниками квартир и попытались привлечь внимание Путина 20-метровым плакатом. Полицейские забрали плакат, сообщили участники акции.

Голодовку у недостроенного 17-этажного дома на Бамбуковой улице проводят четыре человека. Им выразили поддержку 20 пайщиков, которые сами не могут голодать по состоянию здоровья или по семейным обстоятельствам, сообщила корреспондент "Кавказского узла".

Разрешение на строительство 17-этажного дома на улице Бамбуковой получил в 2014 году ЖСК "Индекс", участок под строительство был у него в аренде. При этом еще в августе 2013 года в отношении застройщика было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Гражданка, которая была его партнером и вложила в строительство другого многоквартирного дома в Сочи 2 миллиона 806 тысяч долларов, заявила, что застройщик не выполнил своих обязательств. Арест земельного участка на Бамбуковой и недостроенного дома был одной из обеспечительных мер к застройщику, в отношении которого был подан также гражданский иск о компенсации. В декабре 2016 года суд в Сочи признал истицу потерпевшей, назначив ее арендатором участка на Бамбуковой улице и собственником недостроенного 17-этажного здания. Все сделки, заключенные дольщиками с ЖСК "Индекс", были признаны ничтожными, так как у здания новый собственник, говорится в материале, опубликованном 11 января 2017 года изданием "Голос Кубани".

Сегодня дольщики вывесили на воротах стройки и последних этажах дома плакаты с призывами к властям и лично к президенту России Владимиру Путину: "Умрем от голода, но наш дом не отдадим!", "Остановите беззаконие!", "Идем на крайнюю меру - объявляем голодовку!", "Рейдеры! Руки прочь от нашего дома!", "Путин! В твоей стране воруют судьи!", "Голодовка ЖСК "Индекс", "Краснодарский край бьет рекорды по беззаконию!", передал корреспондент "Кавказского узла".

Акция протеста проводится на территории дома, участники голодовки сидят на его ступеньках. Они намерены проводить акцию на этом месте в светлое время суток, а на ночь уходить домой.

Пайщики кооператива протестуют против решения суда, согласно которому земельный участок с почти достроенным домом передан застройщиком за долги гражданке Казахстана, которая обратилась с иском в местный суд. Договоры на покупку жилья в доме на Бамбуковой улице заключили 90 пайщиков, и все они по решению суда лишились своего жилья в интересах одного человека, пояснил суть проблемы представитель пайщиков, адвокат Геннадий Абдуразаков корреспонденту "Кавказского узла".

По словам протестующих, решение суда о передаче участка с домом гражданке Казахстана затронуло интересы порядка 300 человек – самих пайщиков и членов их семей. По словам пайщиков, сама гражданка Казахстана, получившая по решению суда в собственность весь дом, на заседаниях суда не появлялась.

Через два часа после начала акции протеста полицейские прибыли на место голодовки и вызвали бригаду альпинистов, которые сняли с верхних этажей здания огромный баннер с обращением к Путину. На баннере шириной в пять этажей дома было написано: "Отнимают дом у граждан России. Суды на стороне рейдеров. Путин, защити нас и наших детей". Протестующие рассчитывали, что Путин, который находится в Сочи, увидит этот баннер.

Советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем, приведены в опубликованной "Кавказским узлом" справке "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана".

"Наш дом находится недалеко от Бочарова ручья, где расположена летняя резиденция президента, но власти приняли все меры, чтобы снять этот огромный плакат размером более 20 метров в длину и почти столько же в ширину. Плакат было видно из многих точек города. В 14.00 его сняли альпинисты по вызову полиции", - рассказала участница голодовки Валентина Арцыбасова корреспонденту "Кавказского узла".

По словам участницы акции Марии Ожиговой, полицейские пытались установить организатора акции и создателя плаката, чтобы составить на него протокол и оштрафовать, но никто из присутствующих не взял на себя ответственность за этот баннер. Полицейские забрали его с собой и увезли, сообщила женщина корреспонденту "Кавказского узла".

Еще одна участница акции Ольга Чумакова отметила, что в Сочи находятся не более 20 пайщиков проблемного дома на Бамбуковой, а остальные семьи, купившие квартиры в этом доме, живут в других регионах России.

"Деньги людей привлекались открыто, дом строился открыто, и вдруг мы узнаем, что наш дом отдан за долги застройщика и владельца участка", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Заявление в полицию с просьбой привлечь к ответственности виновных пайщики подавали еще в 2017 году, но ответа на него не было, сообщил один из пайщиков Родион Сафонов корреспонденту "Кавказского узла".

"Дом построен на 80%, в нем есть внешняя отделка. Проведены коммуникации: электричество, вода, канализация, газ... Единственное, отсутствуют лифты. Многие люди самостоятельно закончили внутреннюю отделку в квартирах, вложили в нее средства", - отметил Сафонов.

Комментариями от властей Сочи относительно голодовки пайщиков кооператива на Бамбуковой улице "Кавказский узел" пока не располагает.