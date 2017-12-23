23 декабря 2017, 03:30

Пайщики кооператива в Краснодаре потребовали включить их в реестр обманутых дольщиков

На пикет в Краснодаре вышли пайщики ЖСК «Лучистый». Двое членов кооператива, сменяя друг друга, провели акцию возле администрации края.

"Кавказский узел" сообщал, что начало строительства дома в ЖСК "Лучистый" было запланировано на 2013 год, а окончание - на четвертый квартал 2014 года. Стройка семиэтажного дома велась в Краснодаре на улице Шевкунова, 5 и была остановлена в 2014 году, когда были возведены семь этажей. В апреле 2016 года застройщик заявил, что у ЖСК нет денег, бухгалтерия утрачена. В декабре 2016 года в отношении застройщика было возбуждено уголовное дело. Суд по иску прокуратуры принял решение о принуждении застройщика достроить дом, однако работы так и не возобновились. В ходе разбирательств выяснилось, что изначально застройщик получил разрешение на строительство трехэтажного дома, изначально выдавалось на строительство трехэтажного многоквартирного дома, но этажность была превышена. Оплаченные квартиры не получили около 160 семей. 28 октября и 26 ноября пайщики "Лучистого" провели акции у администрации края с требованием достроить дом.

В акции, прошедшей 22 декабря, участвовали Сергей Данильчук и Юлия Щуренко. Почти сразу после начала пикетирования к ним вышел сотрудник администрации, которому они изложили суть своих требований. Чиновник администрации вновь пообещал "разобраться". Однако, как утверждают пайщики, "разбирательства" ни к чему не приводят.

"Пайщики ЖСК «Лучистый» полностью выплатили стоимость своих квартир по договорам, многие внесли материнский капитал, кредитные средства, которые продолжают выплачивать, живя на съемных квартирах. Однако деньги из кооператива исчезли, как и вся бухгалтерская документация, впрочем, как и организаторы-застройщики самого ЖСК. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц)", - рассказала корреспонденту представитель инициативной группы пайщиков ЖСК «Лучистый» Виктория Мамаева.

После многочисленных пикетов, письменных обращений и жалоб в прокуратуру, власти все же обратили внимание на их проблемы. Однако кроме внимания, пайщики ничего другого не получили, отметила пайщица Юлия Щуренко.

На объект выехал представитель департамента по надзору в строительной сфере Краснодара. Он своими глазами увидел, что в многоквартирном доме нет никаких коммуникаций. Чиновник пообещал сделать запросы в соответствующие коммунальные службы с целью оптимизации расходов по подключению коммуникаций.

"На этом участие администрации края закончилось", - подчеркнула Юлия Щуренко.

"Согласно ст. 123.2 ЖК РФ «Контроль за деятельностью жилищно-строительного кооператива», контролирующие органы должны «ежеквартально получать от жилищно-строительного кооператива отчетность об осуществлении деятельности жилищно-строительного кооператива, связанной с привлечением денежных средств граждан для строительства жилищно-строительным кооперативом многоквартирного дома», - заявил принявший участие в пикете Сергей Данильчук.

Никакого контроля со стороны властей за деятельностью кооператива не было. Более того, эти же застройщики, когда проблема с ЖСК "Лучистый" стала очевидна всем, получили разрешение на строительство дома для другого ЖСК, добавил он.

"Они собирали деньги под присмотром чиновников", - уверен Сергей Данильчук.

Пайщики ЖСК «Лучистый» настаивают на включении их объекта в реестр обманутых дольщиков. Они уверены, что только это даст им возможность надеяться на привлечение инвестора и завершение строительства дома. "Об этом мы в очередной раз заявили чиновнику, который вышел к нам и передали ему наши требования", - подчеркнул Сергей Данильчук.

Советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем, собраны в статье "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана", опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Автор: Светлана Кравченко; источник: корреспондент "Кавказского узла"