23 мая 2018, 23:14

Парламент Израиля согласился обсудить признание геноцида армян

Израильский Кнессет принял к рассмотрению законопроект о признании геноцидом массовых убийств армян в Османской империи.

Как сообщал "Кавказский узел", в декабре 2017 года лидер израильской оппозиционной партии "Еш Атид" Яир Лапид представил в парламент страны, Кнессет, законопроект о признании геноцида армян. 14 февраля Кнессет отказался рассматривать эту инициативу.

С новой законодательной инициативой о признании геноцида армян выступила лидер левой оппозиционной партии "Мерец" Тамар Зандберг. Сегодня Кнессет согласился провести пленарное заседание для обсуждения этого законопроекта.

Законопроект не связан с нынешним ухудшением отношений между Израилем и Турцией, заявила Зандберг. По ее словам, непризнание геноцида армян остается "моральным пятном" на Израиле, и этот вопрос должен быть решен вне зависимости от каких бы то ни было политических споров, сообщает Jerusalem Post.

Ранее, 16 мая, власти Турции объявили о временной высылке израильского посла после гибели десятков палестинцев на границе сектора Газа. Официальная Анкара отозвала и своего посла из Израиля, информирует "Интерфакс".

14 февраля, когда парламент Израиля отказался рассматривать вопрос о признании геноцида армян, замглавы МИД этой страны заявила, что ведомство опасается последствий такого признания для отношений с Турцией. 22 февраля, когда большинство депутатов нижней палаты голландского парламента проголосовали за признание геноцида армян, поверенного в делах Нидерландов вызвали в МИД Турции для объяснений.

Геноцид армян в Османской империи признан такими государствами, как Аргентина, Бельгия, Ватикан, Греция, Канада, Кипр, Польша, Россия, Словакия, Уругвай, Франция, Чехия, Швейцария. В США пока лишь два штата, Алабама и Миссисипи, не признали геноцид армян. Власти Турции массовые убийства армян в Османской империи геноцидом не считают.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликован материал "Геноцид армян в Османской империи". Новости об отношении разных стран к геноциду армян отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Геноцид армян: 100 лет признаний и отрицаний".

Примечание:

"Палата депутатов Чехии осудила геноцид армян", "Около 300 человек в Волгограде почтили память жертв геноцида армян", "Жители Армении несут цветы к Мемориальному комплексу в Ереване".

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