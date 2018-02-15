Израиль отказался официально признать геноцид армян

15 февраля 2018, 00:44

Парламент Израиля отклонил законодательную инициативу депутата, предложившего признать геноцид армян и напомнившего про Холокост. Замглавы МИД Израиля заявила, что ведомство опасается дипломатических последствий такого признания

Как писал "Кавказский узел", геноцид армян в Османской империи признан такими государствами, как Аргентина, Бельгия, Ватикан, Греция, Канада, Кипр, Нидерланды, Польша, Россия, Словакия, Уругвай, Франция, Чехия, Швейцария. В США пока лишь два штата, Алабама и Миссисипи, не признали геноцид армян. Власти Турции массовые убийства армян в Османской империи геноцидом не считают.

Законопроект о признании геноцида армян был подан в парламент лидером израильской оппозиционной партии "Еш Атид" Яиром Лапидом еще в декабре 2017 года. Лапид, по его собственному объяснению, сделал это в ответ на примирение Израиля с Турцией в 2016 году, которое оппозиционер счел дипломатической ошибкой. В самом законопроекте необходимость признания геноцида армян обосновывалась тем, что евреи, как народ, переживший Холокост, должны выразить сочувствие подобной трагедии армянского народа.

14 февраля законопроект не был утвержден Кнессетом - парламентом Израиля. "Законопроект был изначально обречен", - считает сопредседатель международного общественного форума "Израиль-Армения", доктор Александр Цинкер. При этом он отметил, что после обсуждения на заседании Кнессета вопрос о признании геноцида армян был рассмотрен комиссией по истории, культуре и образованию, которая вынесла положительное решение, сообщает "Sputnik Армения".

Министерство иностранных дел Израиля не хочет занимать какую-либо официальную позицию в этом вопросе, поскольку это может иметь дипломатические последствия, а сам вопрос сложен, цитирует слова замглавы ведомства Ципи Хотовели "Интерфакс".

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