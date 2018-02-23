Признание геноцида армян Нидерландами вызвало дипломатический конфликт

23 февраля 2018, 20:13

Поверенного в делах Нидерландов вызвали в МИД Турции после того, как голландские парламентарии проголосовали за резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи.

Как писал "Кавказский узел", 22 февраля большинство депутатов нижней палаты парламента Нидерландов проголосовали за признание геноцида армян. Согласно их решению, 24 апреля 2018 года и впредь раз в пять лет член правительства страны будет присутствовать на поминальных мероприятиях в Ереване.

МИД Армении 22 февраля выразил Нидерландам благодарность и отметил, что признание геноцида армян демонстрирует приверженность этой страны к общечеловеческим ценностям.

Турция осудила решение парламента Нидерландов о признании геноцида армян, напомнив об убийстве тысяч мусульман, которое произошло Боснии в 1995 году. "Это безосновательное решение, принятое парламентом страны, которая до сих пор не признала геноцидом трагедию в Сребренице в центре Европы, не имеет отношения ни к истории, ни к праву. Следовательно, оно не имеет юридической силы", - процитировало 22 февраля заявление МИД Турции РИА "Новости".

Сегодня временный поверенный в делах Нидерландов Эрик Вестстрате был вызван в МИД Турции. По данным дипломатических источников, вызов связан с признанием геноцида армян нидерландским парламентом, сообщает агентство "Анадолу".

"Мы призываем нидерландских политиков пересмотреть их необъективное отношение к Турции и не политизировать историю", - процитировало сегодня заявление представителя МИД Турции Хами Аксоя Daily Sabah.

Отметим, что 14 февраля парламент Израиля отказался официально признать геноцид армян. При этом замглавы министерства иностранных дел Израиля заявила, что ведомство опасается дипломатических последствий такого признания.

Геноцид армян в Османской империи признан такими государствами, как Аргентина, Бельгия, Ватикан, Греция, Канада, Кипр, Нидерланды, Польша, Россия, Словакия, Уругвай, Франция, Чехия, Швейцария. В США пока лишь два штата, Алабама и Миссисипи, не признали геноцид армян. Власти Турции массовые убийства армян в Османской империи геноцидом не считают.

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