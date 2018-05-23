Больница. Фото Влада Александрова, "Юга.ру"

23 мая 2018, 19:41

Кубанские следователи сообщили о смерти ребенка после обращения в больницу

Девочка со Ставрополья не была госпитализирована после обращения к врачам в Армавире и вскоре скончалась, сообщило следствие. Минздрав Краснодарского края заявил, что врачи направили ребенка в стационар, но родители не послушали их.

По версии следствия, 17 февраля жительница Ставропольского края обратилась детскую горбольницу Армавира с жалобами на высокую температуру у малолетней дочери. "После осмотра врачами женщина вместе с дочкой отправилась домой. Между тем, спустя непродолжительное время ребенок скончался. Согласно выводам судебно-медицинского исследования, причиной смерти явился сепсис", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.109 УК России (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). "Действиям медицинских работников, оказывавших медицинскую помощь потерпевшей, будет дана соответствующая правовая оценка", - сообщило сегодня на своем сайте следственное управление СКР по Краснодарскому краю.

В кубанском Минздраве отметили, что врачи выдали направление на госпитализацию девочки, однако ее родители отказались от помощи по доставке ребенка в стационар, а потом вместо больницы отвезли его в соседний регион, передает "Югополис".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 9 декабря 2017 года следователи сообщили о смерти жителя Кубани, которому поставили неверный диагноз в больнице.

Примечание:

"Инвалид в Сочи добился госпитализации после вмешательства общественности", "Врач на Ставрополье обвинен в причинении смерти раненому пациенту", "Смерть пациента вызвала дискуссию о качестве оказания медицинской помощи в Адыгее".

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