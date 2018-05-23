Память о жертвах Кавказской войны помогает черкесам сохранить национальную идентичность

23 мая 2018, 05:29

День памяти жертв Кавказской войны - неотъемлемая часть современной черкесской идентичности, считает научный сотрудник Кабардино-Балкарского института гуманитарных исследований Заурбек Кожев. Изучение Кавказской войны в России не востребовано, за рубежом о ней знают больше, заявила профессор Кабардино-Балкарского государственного университета Мадина Хакуашева.

Как писал "Кавказский узел", 21 мая в Адыгее и Краснодарском крае прошли молебны, митинги и шествия в память жертв Кавказской войны. В Москве акции ко Дню памяти не проводились. В Кабардино-Балкарии по случаю 154-й годовщины окончания Кавказской войны состоялась памятное шествие, во главе которого скакали 170 всадников в национальной одежде. Участие в шествии приняли около трех тысяч человек.

Кавказская война, длившаяся с 1763 по 1864 год, поставила адыгские народы на грань полного исчезновения. После войны и массовой депортации адыгов в Османскую империю на родине их осталось немногим более 50 тысяч человек. Черкесские организации настаивают на том, что власти России должны принять решение о признании геноцида черкесов во время Кавказской войны.

В прошедших в Нальчике траурных мероприятиях, посвященных Дню памяти жертв Кавказской войны, приняли участие глава правительства Кабардино-Балкарии Алий Мусуков, председатель парламента республики Татьяна Егорова и другие чиновники.

По словам местного жителя Алима Пшибиева, во время выступления некоторых чиновников участники акции пытались им помешать.

«Люди пытались кричалками заглушить выступление чиновников. Люди просто устали от них и как-то пытались выразить свой протест», - рассказал Пшибиев корреспонденту "Кавказского узла".

На 45 секунде видео, опубликованного в группе "Другой Нальчик" на видеохостинге Youtube 21 мая, слышно, как митингующие начинают кричать во время выступления одного из чиновников.

21 мая в Музее изобразительных искусств Кабардино-Балкарии и арт-центре Мадины Саральп в Нальчик открылись выставки в память о трагических событиях 1763-1864 годов, а в Государственном концертном зале показали документальный фильм «Великая французская балерина Людмила Черина» об актрисе театра и кино черкесского происхождения Моник Чемерзин.

Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков в обращении к жителям республики назвал Кавказскую войну "столкновением геополитических интересов крупных держав".

«21 мая исполняется 154 годовщина окончания Кавказской войны, которая явилась результатом столкновения геополитических интересов крупных держав, стала одной из самых драматических страниц истории адыгского этноса и имела тяжёлые последствия. В этот день мы склоняем головы перед памятью тех, кто пал на поле боя, защищая отчий край, и тех, кто, будучи вынужденным покинуть родную землю, погиб на чужбине, всех жертв Кавказской войны», - заявил 20 мая Юрий Коков, отметив важность понимания значимости многовекового единения адыгов с Россией.

По его мнению, благодаря этому адыги сохранили историческую родину, язык, культуру, приумножил свой экономический, духовный и интеллектуальный потенциал.

Адыги должны помнить о трагедии, но они должны больше думать о своем будущем, заявил лидер Международной черкесской ассоциации Хаути Сохроков.

"Мы должны помнить, но, как говорят у кабардинцев, долгий траур ведет к другим траурам, так что надо думать о будущем нашего народа. Мы сегодня живем в многонациональной, многоконфессиональной стране — великой России, где наш язык является государственным. Сохраняя свой язык, мы сохраняем свои обычаи и традиции, и мы должны жить в мире и согласии с другими народами", - цитирует Сохрокова ТАСС.

Изучение Кавказской войны учеными всегда было проблемой

21 мая – неотъемлемая часть современной черкесской идентичности, считает научный сотрудник Кабардино-Балкарского института гуманитарных исследований Заурбек Кожев.

“К сожалению, 90 процентов народа сейчас живет в других странах. Причина такой ситуации для современных черкесов связаны с Кавказской войной и ее последствиями. С тем геноцидом и этническими чистками, которые произошли в последние годы войны”, - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Кожев.

По его мнению, крайне важно поминать жертв Кавказской войны.

“Это наше историческое прошлое, наше историческое сознание. И для того, чтобы иметь какие-то исторические перспективы в будущем как народ, мы не должны забывать..., почему 90 процентов черкесов вынуждено проживает за пределами своей исторической родины”, - отметил Кожев.

Историк подчеркнул, что изучение Кавказской войны учеными всегда было проблемой.

"Изучение Кавказской войны, с одной стороны, большая проблема академической науки. В силу того, что она связана вполне определенными репутационными потерями для Российской империи, изучение этой проблемы всегда была очень сложной. История Кавказской войны замалчивалась в советские годы или преподносилась неадекватно. Были периоды, когда она оценивалась как национально-освободительная война, потом были периоды, когда Шамиля называли агентом английских империалистов. После перестройки был короткий период, когда можно было заниматься изучением Кавказской войны без оглядки на государственную идеологию. К сожалению, в наши дни... сложно говорить о каких-то проблемах Кавказской войны и о каких-то страницах истории Российской империи. Тем не менее, экспертное сообщество этим занимается. Каждый в силу своей способности и научной добросовестности", - сказал Кожев.

При этом он добавил, что изучение Кавказской войны - не только академическая проблема.

"С другой же стороны, история Кавказской войны – это не только академическая проблема, но и проблема общественного сознания России. Не только кавказских народов, но и народов всей России... Пока на Кавказскую войну будут смотреть только как на далекое прошлое, которое не имеет отношения к сегодняшней проблематике Северного Кавказа, эта проблема не будет решена...", - сказал Кожев.

За рубежом о Кавказской войне знают больше, чем в России

21 мая, кроме того, что день памяти и скорби, это еще и предупреждение, чтобы подобное ни с одним народом больше не случилось, считает доктор филологических наук, профессор КБГУ Мадина Хакушаева.

“В результате 100-летней русско-кавказской войны адыгов на территории родины осталось только 5 процентов. Сейчас их всего 10 процентов, остальные 90 процентов проживают, по официальным данным, в 56 странах мира. Для нас это день предупреждения, памяти и скорби”, - сказала Хакуашева корреспонденту "Кавказского узла".

Адыги (или черкесы) — общее название единого народа в России и за рубежом, разделенного на кабардинцев, черкесов, адыгейцев. Язык имеет два литературных диалекта — адыгейский и кабардино-черкесский. Большинство адыгов двуязычны, и помимо родного языка владеют государственным языком страны проживания, говорится в опубликованной "Кавказским узлом" справке о народе "Адыги". Большинство адыгов проживают за пределами России. Всего, по разным данным, в Турции, Иордании, Сирии, Ливии, Германии и других странах проживают от 5 до 7 миллионов адыгов.

По ее словам, важно, чтобы все народы России знали об этой трагедии и понимали, что бывает при неправильной политике.

“Важно, чтобы все понимали, что бывает при неправильной политике, неправильном, имперском и колониальном режиме. К огромному сожалению, ни на одном уровне эти уроки вынесены не были. Это нас беспокоит больше всего. В России эти уроки не извлечены. Я считаю это тревожным признаком, указывающим на отсутствие реальной демократии”, - рассказала профессор.

По словам Хакуашевой, ученые могут повлиять на восприятие трагических событий прошлого.

"Мы понимаем, что на официальном уровне это не будет востребовано. Но что касается влияния на молодые умы, общественное мнение, то здесь есть запрос на научные труды. Как ни странно, за рубежом больше знают о русско-кавказской войне, чем в России. Много научных статей и трудов о Кавказской войне переводятся на иностранные языки...", - сказала Хакуашева.