Глава благотворительного фонда в Волгоградской области обвинен в мошенничестве

22 мая 2018, 18:41

Директор благотворительного фонда в Волгоградской области обвинен в покупке под пансионат для пенсионеров двух непригодных квартир по цене, завышенной более чем на шесть миллионов рублей.

По версии следствия, реальная общая стоимость двух смежных квартир, приобретенных фондом в Волжском в 2015 году, составляла чуть более пяти миллионов, тогда как они обошлись организации в 11,75 миллиона.

"На момент совершения сделки квартиры находились в непригодном для целевого использования состоянии, а продавцами являлись супруга обвиняемого (3/4) и его знакомый (1/4). Полученными по сделке деньгами в сумме 5,12 млн рублей и векселями на сумму 6,6 млн рублей обвиняемый распорядился по своему усмотрению", - говорится в сообщении прокуратуры.

Бывший исполнительный директор фонда обвинен по ч.4 ст.159 УК России (мошенничество в особо крупном размере), дело передано в Центральный райсуд Волгограда. Обвиняемый взят под стражу. Своей вины он не признал, сообщила сегодня на своем сайте прокуратура Волгоградской области.

Ранее тот же обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности за злоупотребление полномочиями при распоряжении средствами благотворительного фонда, отмечается в сообщении прокуратуры.

Статья, которая сейчас предъявлена обвиняемому, предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

"Кавказский узел" сообщал, что бывшего исполнительного директора Волгоградского областного благотворительного фонда соцподдержки населения осудили за присвоение 8,5 миллиона рублей. 20 января 2017 года он был досрочно освобожден.