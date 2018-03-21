21 марта 2018, 21:34

Задержана глава управления жилищно-коммунального хозяйства в Ингушетии

Бывший руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства в Сунженском районе Ингушетии, находившаяся в розыске с 2009 года по делу о хищении, задержана и помещена в изолятор временного содержания, сообщило сегодня МВД.

По данным ведомства, руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства в Сунженском районе с апреля 2009 года находилась в розыске по делу о хищении бюджетных средств. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 (присвоение или растрата) и ч. 1 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РФ.

Сейчас подозреваемая задержана и помещена в изолятор временного содержания, сообщается сегодня на сайте МВД по Ингушетии.

"Кавказский узел" ранее писал, что в июле 2009 года главный бухгалтер производственного управления жилищно-коммунального хозяйства по Сунженскому району был приговорен судом к шести годам условно по делу о присвоении бюджетных средств. По данным следствия, он вместе с начальником управления и должностными лицами Минфина республики похитил свыше 93 млн рублей. Прокуратура обжаловала приговор, и в ноябре 2011 года бухгалтер получил три года тюрьмы.

Примечание:

"Ингушский коммерсант заподозрен в хищении 14,5 млн рублей", "Бухгалтер Минсельхоза Ингушетии обвинена в хищении 11 миллионов", "Директор фирмы заподозрен в крупном хищении из бюджета Ингушетии".

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