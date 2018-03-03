03 марта 2018, 17:07

Ингушский коммерсант заподозрен в хищении 14,5 млн рублей

Бывший директор ООО "Олифант" подозревается в многомиллионном хищении при выполнении госконтракта по реконструкции школы Малгобека, сообщили следователи.

По данным следствия, 3 декабря 2015 года Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ингушетии заключило с ООО "Олифант" госконтракт на сумму свыше 120 млн рублей. Фирма должна была выполнить работы по сейсмоусилению школы Малгобека и сдать ее в эксплуатацию.

"В ходе исполнения контракта подозреваемый, являвшийся генеральным директором ООО "Олифант", путем завышения объемов фактически выполненных работ незаконно завладел денежными средствами в размере более 14,5 млн рублей", - рассказали в Следственном комитете РФ.

В отношении бывшего директора фирмы возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), сообщает ведомство 2 марта на своем сайте.

"Кавказский узел" ранее писал, что в январе в крупном хищении из бюджета Ингушетии был заподозрен директор фирмы, занимавшейся поставкой оборудования на фабрику по контракту с Минстроем республики. По данным прокуратуры, путем подделки счетов и накладных он похитил из бюджета 120 миллионов рублей.

Примечание:

"Глава Минстроя Ингушетии заподозрен в превышении полномочий", "Два ингушских бизнесмена попали под суд после хищения 14 млн рублей", "Республикам СКФО выделено 1,7 миллиарда рублей на сейсмическую безопасность".

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