24 января 2018, 18:48

Директор фирмы заподозрен в крупном хищении из бюджета Ингушетии

Руководитель фирмы, занимавшейся поставкой оборудования на фабрику по контракту с Минстроем Ингушетии, путем подделки счетов и накладных похитил из бюджета 120 миллионов рублей, сообщила прокуратура.

По данным прокуратуры, в декабре 2014 года министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики заключило госконтракт на строительство зданий швейного объединения в селении Али-Юрт Назрановского района. Объект был введен в эксплуатацию в декабре 2016 года. Компания, которая занималась строительством, выиграла аукцион на поставку и монтаж технологического оборудования. Стоимость контракта составила около 334,5 миллиона рублей.

Проверка проведенных работ выявила нехватку 659 единиц оборудования. Прокуратура считает, что гендиректор фирмы-подрядчика фальсифицировал товарные накладные и счета-фактуры, похитив 120 миллионов рублей. Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса России (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), говорится в сегодняшнем сообщении на сайте прокуратуры Ингушетии.

Комментариев подозреваемого или его представителей относительно позиции прокуратуры не поступало.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 3 февраля 2016 года по подозрению в мошенничестве на 54 миллиона рублей при строительстве школы был задержан глава Минстроя Ингушетии. 23 июня министр был заподозрен также в превышении полномочий при строительстве канализационных коллекторов в Назрани.

Примечание:

"Отец бывшего главврача больницы в Ингушетии заявил о непричастности сына к хищениям", "Фермер в Ингушетии обвинен в мошенничестве с субсидиями на 1,5 млн рублей", "Начальник управления ЖКХ в Ингушетии арестован по делу о хищении 105 млн рублей".

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