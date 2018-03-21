Суд признал сочинца Магамадова виновным в попытке примкнуть к ИГ*

21 марта 2018, 19:10

Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил жителя Сочи Анзора Магамадова к девяти годам колонии, признав его виновным в попытке уехать в Сирию для участия в боевых действиях против правительственных войск.

Как информировал "Кавказский узел", бывший курсант академии МВД Анзор Магамадов (ранее его фамилия приводилась как "Магомадов") находится под стражей с августа 2016 года, когда он был задержан по подозрению в хранении оружия (ч.1 ст.222 и ч.1 ст. 222.1 УК РФ) и попытке примкнуть к организации "Исламское государство"* (ч.1 ст. 30 и ч.2 ст. 205.5 УК РФ). В январе дело передали в военный суд Ростова-на-Дону. При этом адвокаты Магамадова отказались ездить в этот город, и суд дал обвиняемому время на поиск новых защитников.



Анзор Магамадов преследуется из-за своего брата Адама Гендергуноева, который уехал в Сирию и погиб там 11 октября 2017 года под бомбежкой, убеждена их мать Малика Гендергуноева. 18 декабря 2017 года она обратилась к руководителям ФСБ, СКР и Генпрокуратуры России с просьбой вмешаться в ситуацию с уголовным преследованием ее сына.

Дело Магамадова поступило в Северо-Кавказский окружной военный суд 9 января. Весь процесс занял шесть заседаний, говорится на сайте суда.

Магамадов признан виновным и приговорен к девятилетнему заключению в колонии общего режима, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе суда.

По данным следствия, в период с ноября 2015 года по август 2016 года Магамадов при помощи человека, с которым вел переписку через Интернет, определил маршрут следования в Сирию. "С этой целью 8 августа 2016 года он приобрел железнодорожный билет до города Сухума Республики Абхазии, откуда в дальнейшем намеревался проследовать в САР (Сирийскую Арабскую Республику. - Прим. "Кавказского узла") через территории Грузии и Турецкой Республики", - привели версию обвинения в пресс-службе военного суда. Представитель суда добавил, что 14 августа 2016 года Магамадов был задержан в Сочи и не смог выехать в Сирию.

"Он же 14 августа 2016 года в городе Сочи в районе дома №37 по улице Донской, управляя автомобилем ВАЗ 211440, незаконно перевозил огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывные устройства: пистолет системы Макарова, восемь патронов к нему, гранату РГН, взрыватель УДЗ и детонатор ДПУ-830-ТЛ", - сообщили в пресс-службе суда.

Комментариями от Анзора Магамадова и его адвокатов относительно приговора "Кавказский узел" пока не располагает.