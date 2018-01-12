12 января 2018, 20:57

Адвокаты отказались от защиты сочинца Магомадова

Следствие передало в военный суд Ростова-на-Дону дело жителя Сочи Анзора Магомадова, обвиненного в попытке примкнуть к сирийским боевикам. Адвокаты подсудимого отказались ездить в Ростов-на-Дону, и суд дал мужчине время на поиск новых защитников.

Как писал "Кавказский узел", бывший курсант академии МВД Анзор Магомадов находится под стражей с августа 2016 года, когда он был задержан по подозрению в хранении оружия и попытке примкнуть к запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". 7 декабря 2017 года срок содержания Магомадова под стражей был продлен до 15 января. Анзор Магомадов преследуется из-за своего брата Адама Гендергуноева, который уехал в Сирию, убеждена их мать Малика Гендергуноева.

Брат Анзора Магомадова после женитьбы на девушке из Краснодарского края уехал в Сирию и погиб там 11 октября 2017 года под бомбежкой, ранее сообщила Малика Гендергуноева. 18 декабря 2017 года она обратилась к руководителям ФСБ, СКР и Генпрокуратуры России с просьбой вмешаться в ситуацию с уголовным преследованием ее сына.

Малика Гендергуноева сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла", что пока не получила ответы на свое обращение в правоохранительные структуры. "Вместо разбирательства прокурор подписал обвинение, и дело передали в суд", - посетовала женщина.

11 января дело Анзора Магомедова передано в гарнизонный военный суд Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу, подтвердила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Магомадова Татьяна Чистякова. "Вчера суд продлил ему срок содержания под стражей еще на полгода по его ходатайству, ввиду того, что мы больше не сможем защищать его в суде и ему нужен другой адвокат по назначению либо по найму", - уточнила она.

Она пояснила, что дело передано в ростовский военный суд потому, что эта категория дел рассматривается военными судами. 10 января Магомадов был этапирован из Краснодара в Ростов-на-Дону, но дата первого заседания еще не назначена в связи со сменой адвокатов. "Суд продлил время содержания под стражей и дал Анзору возможность найти нового адвоката. Кто будет новым адвокатом, мы не знаем", - сказала Татьяна Чистякова.

Адвокаты Юрий Дудченко и Татьяна Чистякова не имеют возможности ездить на заседания судов в Ростов-на-Дону и поэтому решили не продлевать договор с родственниками Анзора Магомадова о его защите, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" Юрий Дудченко.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", расстояние по автодороге между Краснодаром и Ростовом-на-Дону составляет около 270 километров.

Бывшие адвокаты Магомадова считают его невиновным, но не имеют права обнародовать свой анализ обвинительного заключения, так как дали подписку о неразглашении, сообщил он.

Малика Гендергуноева уточнила, что сейчас ищет адвоката по соглашению для защиты ее сына. Также она обратилась на юридический онлайн-сервис "Кавказского узла" с просьбой предоставить Анзору адвокатскую помощь.

Новости о влиянии ближневосточной войны на ситуацию в регионах Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".

* организация признана террористической и запрещена в России судом.

Автор: Светлана Кравченко; источник: корреспондент "Кавказского узла"