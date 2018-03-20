100 тонн угля обещаны гуковским шахтерам до конца марта

20 марта 2018, 22:07

До конца марта в Гуково привезут 100 из обещанных шахтерам 300 тонн гуманитарного угля, но доставка еще 200 тонн под вопросом, сообщил представитель Минпрома Ростовской области гуковским горнякам. Встреча с конкурсными управляющими предприятий "Кингкоула" обманула ожидания шахтеров, рассказала координатор инициативной группы горняков.

Как писал "Кавказский узел", бывшие работники "Кингкоула" регулярно проводят в Гуково акции протеста, требуя выплаты задолженности по зарплате и выдачи пайкового угля. Для решения вопроса с задолженностью они требовали встречи с конкурсными управляющими предприятий "Кингкоула".

По подсчетам инициативной группы, шахтерам должны еще 374 миллиона рублей. Власти области заявили, что протестующие получат деньги лишь после реализации имущества компании, но сами горняки собирают подписи под обращением к губернатору региона с просьбой использовать резервный фонд области для погашения долгов по зарплате.

На сегодняшней встрече инициативной группы горняков с конкурсными управляющими. в городской администрации Гуково присутствовали помощник прокурора города Тимур Султанов, начальник отдела из министерства промышленности и энергетики Ростовской области Сергей Роговенко и заммэра Гуково, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Со стороны инициативной группы шахтеров во встрече участвовали 20 человек. Они надеялись, что корпорация "Развитие" изъявит готовность полностью погасить долги перед горняками из своего фонда, однако эти надежды не оправдались, сообщила координатор инициативной группы Татьяна Авачева корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Авачевой, шахтеры узнали у Сергея Роговенко, когда можно ожидать доставки обещанных 300 тонн гуманитарного угля. Роговенко пообещал, что 100 тонн до конца марта предоставит шахта "Обуховская", однако вопрос с еще 200 тоннами угля, которые должна предоставить шахта "Садкинская" пока не решен.

Конкурсный управляющий шахты "Замчаловский антрацит" Роман Скопец рассказал собравшимся, что на 8 апреля назначены торги, имущество шахты выставлено на продажу за 50 миллионов рублей, а оборудование обогатительной фабрики - за 15 миллионов рублей. Имуществом интересовались компания из Иркутска и покупатели из Москвы, но и те и другие пожелали приобрести его за более низкую цену. Если 8 апреля торги не состоятся, собрание кредиторов обсудит снижение цены, указал он.

По словам конкурсного управляющего, чистые долги шахты "Замчаловский антрацит" по зарплате горнякам, без учета компенсаций и выплат, составляют 28 миллионов рублей. С продажи имущества на погашение этого долга пойдет 15% вырученных средств - как подсчитали горняки, это только 9 миллионов рублей. Компенсации за несвоевременную выплату заработной платы другие выплаты относятся ко второй очереди; точные подсчеты сумм на каждого сотрудника до сих пор не произведены, так как бухгалтерия обрабатывает данные по каждому человеку отдельно, пояснил Роман Скопец.

Суммы выплат для сотрудников сервисных предприятий "Кингкоула" не подсчитываются, поскольку у них нет имущества и нет конкурсных управляющих, пояснил Роман Скопец корреспонденту "Кавказского узла".

Конкурсный управляющий был назначен арбитражным судом. Цель конкурсного управляющего - продать имущество обанкротившейся компании. Цена определяется собранием кредиторов - чем дороже будет продано имущество, тем больше средств пойдет на погашение долгов по зарплате и тем больше заработает сам управляющий.

Представитель конкурсного управляющего ОАО УК "Алмазная" Алексей Голев рассказал собравшимся, что продажа оставшегося имущества продолжается. Ранее были проданы шахта "Ростовская" и промплощадка шахты "Алмазная". По его словам, погашена почти вся задолженность по алиментам, из 800 тысяч рублей осталось выплатить 191 тысячу восьми людям. Также Голев сообщил, что пока не удалось отыскать пятерых жителей Украины, бывших работников шахты - им компания должна в общей сложности 280 тысяч рублей.

Из числа бывших сотрудников предприятий "Кингкоула" никаких денег не получили только иностранные работники ОАО "Замчаловский антрацит", граждане Украины, всем остальным шахтерам частично выплатили задолженность, рассказала Татьяна Авачева корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Авачевой, от встречи с конкурсными управляющими шахтеры ожидали большего, но пока у горняков остается надежда, что долги могут быть погашены из резервного фонда Ростовской области. Пикеты с требованием выплатить задолженность из средств резервного фонда будут продолжены, добавила она.

Новости о протестах шахтеров "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Ростовские шахтеры требуют зарплат".