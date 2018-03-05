Власти Гуково списали на транспорт задержку топлива для замерзающих шахтеров

05 марта 2018, 15:42

Участники пикета горняков в Гуково рассказали, что вынуждены разбирать старые заборы для отопления своих домов. Обещанный чиновниками еще 1 марта уголь пока не привезли, хотя потепление сменилось сильными морозами.

Как писал "Кавказский узел", бывшие работники "Кингкоула" регулярно проводят в Гуково акции протеста, требуя выплаты задолженности по зарплате и выдачи пайкового угля. 12-13 февраля шахтерам было выдано 100 тонн угля. Этот уголь достался 26 семьям горняков, а всего в нем нуждались 300 человек. Уголь для бывших сотрудников "Кингкоула" не могут доставить в Гуково из-за сильного снегопада, сообщил 1 марта представитель Минпрома Ростовской области.

На сегодняшнем пикете возле ДК шахты "Ростовская" присутствовало 40 человек.

Как рассказала корреспонденту "Кавказского узла" член инициативной группы Галина Коренева, до сих пор к ним приходят новые люди и просят их внести в список на получение гуманитарного угля. Люди жалуются на то, что купить уголь они не в состоянии, а печь топить надо.

По словам Кореневой, многие в связи с приходом холодов использовали оставшийся уголь, и сейчас вынуждены собирать ветки, разбирать старые заборы.

Люди рассказали, что ждут обещанного синоптиками в ближайшие дни небольшого потепления, отметив при этом, что топить печь обычно приходится до конца апреля, отметила пикетчица.

Отметим, что по данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Гуково вчера, 4 марта, дневная и ночная температура воздуха составляла 0 градусов, а уже сегодня днем - 10 градусов мороза, а ночью столбик термометра опустится до минус 12 градусов при ветре 11 метров в секунду. В течение следующих четырех дней действительно ожидается небольшое потепление днем, а ночные температуры иногда даже прогнозируются ниже сегодняшних. Так, 6 марта днем в Гуково будет минус 8, а ночью минус 13 градусов, 7 марта днем – плюс 1, а ночью - 16 градусов мороза. 8 марта и днем, и ночью ожидаются плюсовые температуры: 2 и 1 градус соответственно, но 9 марта придет очередное похолодание: днем до минус 4, ночью – до минус 11.

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При этом просьбы шахтеров о выдаче им угля пока остаются невыполненными. Сегодня гуковская администрация ищет машины, чтобы забрать с шахты "Шерловская" 50 тонн гуманитарного угля, которое предприятие выделило замерзающим горнякам, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" другой член инициативной группы шахтеров Татьяна Авачёва, ссылаясь на слова главы юридического отдела гуковского "Росуглепрофа" Вячеслава Калюжина.

До обеда транспорт найти не удалось, возможно во второй половине дня ситуация изменится, передала слова Калюжина Авачёва.

По ее словам, на пикете сегодня продолжился сбор подписей под обращением к губернатору Ростовской области с просьбой использовать резервный фонд области для погашения долгов перед горняками по зарплате.