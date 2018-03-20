20 марта 2018, 18:02

Восемь человек пострадали во время конфликта жителей Чуни и Цухты

Два человека ранены выстрелами из травматического пистолета и шесть травмированы брошенными в них камнями во время конфликта между жителями сел Чуни и Цухта в Левашинском районе Дагестана, сообщил представитель МВД.

"Кавказский узел" информировал, что 19 марта источник в РОВД Левашинского района сообщил о предотвращении правоохранителями массовой драки жителей сел Чуни и Цухта.

По мнению главы села Чуни, родник расположен на территории Чуни, в потому должен обеспечивать нужды именно его жителей. Однако глава села Цухта считает, что кадастровые службы ошиблись при составлении границ, и в действительности родник находится на границе двух сел.

Несмотря на то, что массовую драку удалось предотвратить, в ходе столкновения между чунинцами и цухтинцами пострадали восемь человек, сообщил представитель республиканского МВД.

По его словам, оба раненых из травматического пистолета и шесть человек, травмированных брошенными камнями, были доставлены в больницу, но не были госпитализированы, сообщила сегодня "Молодежь Дагестана".

По данным издаия, в пресечении драки участвовало около трехсот полицейских. В связи с инцидентом возбуждено дело по ст. 213 УК России (хулиганство).

Конфликт жителей двух сел тянется уже не один год. 4 августа 2017 года между жителями сел Чуни и Цухта в Левашинском районе произошла потасовка. 6 ноября 2017 года жители Чуни опубликовали в Интернете обращение с жалобой на бездействие районных властей, которое, по их мнению, может привести к новым столкновениям с жителями села Цухта.

Примечание:

"Погорельцы из Мокока задержаны в Махачкале", "Локализован пожар в Цунтинском районе Дагестана", "Более половины жителей проголосовали в дагестанском селении Шушия".

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