Массовая драка жителей сел Чуни и Цухта Фото: Стоп-кадр видео instagram https://www.instagram.com/p/Bgg-DgRnDvL/?taken-by=golos.hasavyrta

20 марта 2018, 08:00

Силовики вмешались в конфликт жителей двух сел в Дагестане

Правоохранители 19 марта предотвратили массовую драку жителей сел Чуни и Цухта, конфликтующих из-за спорных прав на использование родника.

Как писал "Кавказский узел", многолетний конфликт из-за родника 4 августа 2017 года привел к потасовке между жителями сел Чуни и Цухта в Левашинском районе. 6 ноября 2017 года жители Чуни опубликовали в Интернете обращение с жалобой на бездействие районных властей, которое, по их мнению, может привести к новым столкновениям с жителями села Цухта.

По мнению главы села Чуни, родник расположен на территории Чуни и должен обеспечивать нужды его жителей. В свою очередь глава села Цухта считает, что кадастровые службы ошиблись при составлении границ, и в действительности родник находится на границе двух сел.

19 марта мужчины из сел Чуни и Цухта собрались на территории, разделяющей два населенных пункта и начали конфликтовать, сообщил источник в РОВД Левашинского района.

"К счастью, массовых столкновений не произошло. Но ситуация оставалась крайне накаленной до тех пор, пока на место не прибыли сотрудники правоохранительных органов", - привело его слова "АиФ-Дагестан".

Силовик уточнил, что "периодически жители этих сел поднимали вопрос спорных участков земель". "Но сегодня это произошло массово, и ситуация вызвала у сотрудников правоохранительных органов обеспокоенность развитием событий. На месте уже находились сотрудники полиции и руководство районного отдела МВД. Бойцы Росгвардии выехали для оказания дополнительной поддержки", - сообщил источник издания.

Видео с места конфликта размещено минувшей ночью в паблике golos.hasavyrta в Instagram. Автор поста сопроводил видео словами: "Левашинский район. Два села не могут поделить воду. Мусульмане, что вы творите???? Неужели нельзя решить этот вопрос мирно????".

На видео, сделанным камерой мобильного телефона, видны десятки мужчин, некоторые из которых вооружены бейсбольными битами, и сотрудники полиции, пытающиеся успокоить участников конфликта.

По состоянию на 07.59 мск видео набрало 36 307 просмотров. Под постом опубликовано 178 комментариев, авторы большинства из них осудили агрессивный способ решения проблемы двух сел.

Примечание:

"Жители Цухты потребовали реакции Васильева на конфликт из-за родника", "Жителям дагестанского села предложены участки вблизи "Малибу", "Село Амузги в Дагестане опустело со смертью последней жительницы".

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