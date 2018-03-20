Власти анонсировали повышение зарплат бюджетникам на юге России

20 марта 2018, 12:12

Регионы юга страны получат в 2018 году более 2,8 миллиарда рублей на повышение зарплат работников бюджетной сферы, говорится в опубликованном сегодня распоряжении правительства России.

2,845 миллиарда рублей пойдет на юг России. Больше всего из южных регионов получит Дагестан, в республику будет направлено 569,201 млн рублей. Немногим менее - 532,374 млн рублей уйдет в Ростовскую область. Третье место по сумме субсидии занимает Ставрополье, край получит 350,618 млн рублей.

В Краснодарский край будет направлено 265,137 млн рублей, в Волгоградскую область - 249,988 млн рублей, в Чечню - 244,391 млн рублей, в Астраханскую область - 129,119 млн рублей, в Северную Осетию - 123,854 млн рублей. Кабардино-Балкария получит 119,331 млн рублей, Карачаево-Черкесия - 94,277 млн рублей, Адыгея - 61,426 млн рублей, Калмыкия - 53,635 млн рублей, Ингушетия - 51,470 млн рублей.

Распоряжение подписано 16 марта. Оно определяет выделение денег из резервного фонда правительства России в рамках госпрограммы «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами».

Дотации регионам связаны с увеличением минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года до 11,163 тысячи рублей, значится в опубликованных сегодня материалах на сайте правительства России.

Закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума 11,163 тысячи рублей в месяц с 1 мая 2018 года президент России Владимир Путин подписал 7 марта, передает «Первый канал».

Ранее "Кавказский узел" писал, что 25 января глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков анонсировал увеличение зарплат учителей, врачей и муниципальных служащих в республике. По его словам, на увеличение зарплат бюджетникам уже выделено "порядка миллиарда рублей". В Дагестане в бюджет республики на 2018 год депутаты заложили 7 млрд рублей на повышение зарплат, из которых 2,5 млрд - по майским указам президента России 2012 года (в их числе учителя, работники детсадов, врачи).