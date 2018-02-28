Рамзан Кадыров (слева) и Дмитрий Медведев. Фото: REUTERS/Dmitry Astakhov/RIA Novosti/Pool

28 февраля 2018, 20:48

Политологи связали визит Медведева в Чечню с дотациями

Российский премьер посетил Чечню не для решения вопросов о президентских выборах, а чтобы поторговаться с Кадыровым, который требует увеличения федеральных дотаций, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Визит Медведева в Чечню 26 февраля состоялся после призыва Навального к жителям республик Северного Кавказа разоблачить обман с традиционно высокими цифрами явки избирателей, но это всего лишь совпадение, полагает политолог Дмитрий Орешкин.

Видеообращение Алексея Навального с призывом к жителям Дагестана, Чечни, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии стать наблюдателями на предстоящих 18 марта президентских выборах было опубликовано на YouTube 20 февраля. "Наш общий враг — это мошенники, фальсификаторы и люди, которые унижают целые народы, пытаясь доказать, что эти народы не способны или не хотят посчитать пришедших честно. Задача каждого патриота своего края — бороться против этой унизительной насмешки", - заявил оппозиционер.

Тема явки на выборах поднималась Медведевым, хотя и не была главной, считает Орешкин. "Дмитрий Медведев, как человек разумный, дал понять Кадырову, что не надо показывать 99,8% явки на выборах в марте 2018 года. Достаточно и 96 или 94 процентов, к примеру. Потому что это откровенно смешно и напоминает советские стандарты голосования. 99,8% голосов за Владимира Путина в Чечне можно объяснить его безумной популярностью в этой республике, но явка 99% физически невозможна, так как какое-то количество людей болеет, кто-то уехал, а сотни тысяч зарегистрированных в Чечне людей работают в других регионах, и в этот день вряд ли поедут туда специально для голосования", - пояснил политолог "Кавказскому узлу".

По его мнению, реальная явка на выборах на самом деле значения не имеет. "Здесь тот самый классический случай: не важно, как голосуют - важно, как считают. Главной целью визита Медведева в Чечню было решение проблемы, связанной с федеральным финансированием республики. Если за региональную политику отвечает администрация президента, то за деньги отвечает как раз Медведев. Дело в том, что Кадыров предъявляет требование для повышения норм федерального снабжения республики. Он видит, что Дагестану дали больше денег по сравнению с прошлым годом, а Чечне – нет. И он, наверное, в жесткой форме поставил этот вопрос перед Медведевым и требовал больше денег у центра. Но у центра денег нет, и Медведев пытался решить этот вопрос", - сказал Орешкин.

Медведев ездил торговаться, пояснил он. "Позиция Кадырова – давайте больше денег, иначе я не гарантирую лояльность этой территории. А задача Медведева – купить лояльность Кадырова за меньшую цену", - сказал политолог.

Экономист, политолог, директор Института проблем глобализации, действительный член общественной организации РАЕН, доктор экономических наук Михаил Делягин также считает, что визит Дмитрия Медведева в Чечню связан не с предстоящими выборами, а с просьбой Чечни о дополнительных субсидиях и трансфертах.

"Дмитрий Медведев обладает настолько "высоким" авторитетом и настолько специфическим знанием реальности, что его выступление может навредить тем людям, которых он будет официально поддерживать. Поэтому с выборами этот визит не связан. К тому же, голосование в Чечне всегда отличалось сплоченностью и поддержкой действующей власти", - пояснил Делягин.

Что касается Навального, то он также не относится к числу политиков, которые пользуются авторитетом среди жителей Северного Кавказа, и его призыв также не мог стать причиной визита премьера, добавил Михаил Делягин.

Эксперты по-разному оценили слова министра труда и социальной защиты Максима Топилина, который на заседании правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа поправил приведенные Кадыровым данные о безработице в Чечне, заявив, что она составляет не 9, а 11%.

"Вы сказали, что зарегистрированная безработица уменьшилась в три раза в среднем по округу. Если говорить о методологии Международной организации труда, то общая безработица более правильно отражает ситуацию, и в Чеченской Республике этот показатель снизился с 43% в 2010 году до 11% сейчас", - процитировал 26 февраля слова Топилина на своем сайте Минтруд России. Ранее, 19 апреля 2017 года, Рамзан Кадыров отчитался перед Владимиром Путиным о безработице в Чечне на уровне 9,2%. Тогда эта цифра вошла в противоречие с данными Росстата, который насчитал в марте среди трудоспособных жителей Чечни 14,3% безработных.

"Как 9%, так и 11 – высокий процент безработицы. Здесь особой разницы нет, кто какую цифру назвал. Но слова министра можно трактовать как упрек в адрес Кадырова о его неэффективном менеджменте. Чечня висит на федеральных дотациях, не платит за газ и электричество, систематическая задолженность, которая списывается центром - поэтому у Кремля к нему претензии в этом плане. В вопросах, которые надо решить силовым методом, Кадыров силен, но в экономических сферах не очень", - считает политолог Дмитрий Орешкин.

Министр Топилин не может предъявлять претензии Кадырову, так как не обладает достаточным политическим весом, заявил Михаил Делягин. Кроме того, сам Топилин недостаточно компетентен, считает экономист. "Господин Топилин неоднократно делал странные заявления о реальных доходах и зарплате населения", - пояснил он.

Реальная безработица на Северном Кавказе намного больше официальных цифр, считает Делягин.

"С учетом международной обстановки, угроз со стороны ИГ*, в связи с чистками в Дагестане безработица не может быть главной экономической проблемой. Но это, конечно, большая социально-политическая проблема, так как когда у людей нет работы, они могут уйти в горы, будучи подверженными влиянию экстремистской идеологии", - добавил экономист.

* ИГ, Исламское государство - организация, признанная в России экстремистской и запрещенная решением суда.

Примечание:

"Кадыров заявил о нехватке средств на восстановление Чечни", "Дождь": Рамзан Кадыров пользуется самым просторным бизнес-джетом в мире", "Ингушетия и Чечня лидируют в России по числу безработных".

Автор: Гор Алексанян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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