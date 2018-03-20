20 марта 2018, 10:51

Более 500 военных начали обучение поиску боевиков в Чечне

Военнослужащие мотострелковой дивизии приступили сегодня в Чечне к учениям по поиску и уничтожению боевиков.

"Военнослужащие подразделений 42-й мотострелковой дивизии подняты минувшей ночью по тревоге и задействованы в учениях по ликвидации участников незаконных вооруженных формирований. В ходе учений им предстоит отработать вопросы поиска и нейтрализации бандгрупп, ведения боя в ночное время суток и проведения различных маневров. Завершатся учения боевыми стрельбами", - сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель военной комендатуры Чечни.

По его словам, в учениях приняли участие более 500 военнослужащих и около 70 единиц военной техники, включая танки и бронетранспортеры.

"Для ведения разведки позиций условного противника и координации огня военные используют также беспилотники", - рассказал представитель ведомства.

Напомним, что в 2017 году число жертв вооруженного конфликта увеличилось в Чечне более чем на 74% по сравнению с 2016 годом. Республика отличилась и ростом количества вооруженных инцидентов – их число выросло по сравнению с 2016 годом на 33%, а число пострадавших в них - на 29%, свидетельствуют подсчеты "Кавказского узла".

Примечание:

"Футболисты ЦСКА улетели из Грозного с опозданием из-за учений в аэропорту", "Более 400 военных прошли учения на полигонах Чечни", "Более тысячи военных начали учения на чеченском полигоне".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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