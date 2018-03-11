Футболисты ЦСКА улетели из Грозного с опозданием из-за учений в аэропорту

11 марта 2018, 23:59

Футбольный клуб ЦСКА после матча с "Ахматом" не смог вовремя вылететь из столицы Чечни в связи с антитеррористическими учениями, сообщило МВД.

Как писал "Кавказский узел", сегодня на стадионе "Ахмат Арена" в Грозном прошел матч между клубами "Ахмат" и ЦСКА, который завершился проигрышем грозненских футболистов. Игра закончилась со счетом 0:3 в пользу московской команды.

Вылет футбольной команды ЦСКА в Москву после матча был задержан из-за антитеррористических учений, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

"Подразделения проводили в воскресенье (11 марта) плановые антитеррористические учения в районе грозненского аэропорта, в настоящее время аэропорт работает в штатном режиме", - цитирует представителя ведомства РИА "Новости".

Директор по связям с общественностью и информационной политике футбольного клуба ЦСКА Сергей Аксенов сообщил, что рейс был задержан больше, чем на два часа. Людям не разрешали приближаться к зданию аэропорта, сказал он.

Ранее появилась информация, что футболисты ЦСКА после матча с грозненским клубом не могут вылететь в Москву в связи с угрозой теракта. Рейс был задержан из-за ложного сообщения о минировании аэропорта, написал со ссылкой на источник "Спорт-Экспресс".

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что футболисты ЦСКА после задержки рейса вылетели в Москву, пишет ТАСС.

"Футболисты ЦСКА вылетели в Москву. В Грозном все спокойно. Рядовая задержка рейса благодаря усилиям ретивых журналистов превратилась в "угрозу теракта". Ребята, пора уходить от шаблонов, подобные задержки по техническим причинам, погодным условиям, из-за позднего вылета самолета и т.д. происходят каждый день по всему миру", - написал глава Чечни в своем канале в Telegram.