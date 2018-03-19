19 марта 2018, 22:57

Прокуратура потребовала от чиновников убрать свалку в Дагестане

Несанкционированное размещение бытовых отходов обнаружено вблизи автодороги Гергебиль – Махачкала – Верхний Гуниб. Прокуратура потребовала от администрации села и отдела управления Роспотребнадзора ликвидировать свалку.

Несанкционированную свалку ведомство нашло в ходе проверки исполнения природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства.

"Администрацией села Гергебиль не принимаются меры по планово-санитарной очистке территории населенного пункта, не осуществляется надлежащий сбор и вывоз отходов. Полигон для размещения отходов в установленном порядке не организован", - рассказали в прокуратуре Дагестана.

В адрес главы села Гергебиль и руководителя территориального отдела управления Роспотребнадзора по Дагестану в Гунибском районе внесены представления об устранении нарушений закона, сообщается сегодня на сайте ведомства.

"Кавказский узел" писал, что ранее несанкционированная свалка была обнаружена на землях сельскохозяйственного назначения в Кумторкалинском районе Дагестана. В результате загрязнения земли причинен ущерб в размере более 780 тысяч рублей, заявила прокуратура 7 марта.

Примечание:

"Прокуратура оценила ущерб от свалки в дагестанском селе в 3,6 миллиона", "Роспотребнадзор потребовал закрытия нефтезавода в Дагестане", "Россельхознадзор нашел 14 несанкционированных свалок в Дагестане".

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