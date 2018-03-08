08 марта 2018, 06:57

Свалка обнаружена на сельхозземлях в Дагестане

Ущерб от несанкционированной свалки на землях сельскохозяйственного назначения в Кумторкалинском районе прокуратура оценила в сумму свыше 780 тысяч рублей.

"Установлено, что с января 2017 года на землях сельскохозяйственного назначения села Шамхалянгиюрт незаконно организовано складирование отходов производства и потребления. В результате допущено загрязнение почвы, повлекшее утрату ее плодородного свойства", - рассказали в прокуратуре.

По данным ведомства, в результате загрязнения земли "причинен ущерб в размере более 780 тысяч рублей". Материалы проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании, сообщает прокуратура Дагестана 7 марта на своем сайте.

"Кавказский узел" ранее писал, что в феврале несанкционированная свалка твердых бытовых отходов была обнаружена в селе Учкент Кумторкалинского района. Прокуратура оценила ущерб, причиненный окружающей среде, в сумму свыше 3,6 млн рублей и  инициировала дело по ч. 1 ст. 254 УК РФ (порча земли).

Примечание:

"Роспотребнадзор потребовал закрытия нефтезавода в Дагестане", "Кишечная инфекция диагностирована у 37 махачкалинцев после заражения "Водоканала", "Россельхознадзор нашел 14 несанкционированных свалок в Дагестане".

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