Мусорная свалка. Фото: Иван Журавлев / Югополис

12 февраля 2018, 18:13

Прокуратура оценила ущерб от свалки в дагестанском селе в 3,6 миллиона

Несанкционированная свалка твердых бытовых отходов обнаружена в селе Учкент Кумторкалинского района, возбуждено дело о порче земли, сообщила прокуратура.

"В результате несанкционированного размещения отходов производства и потребления на данном земельном участке ущерб, причиненный окружающей среде, составил более 3,6 млн рублей", - проинформировали в ведомстве.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 254 УК РФ (порча земли), сообщается сегодня на сайте прокуратуры Дагестана.

Виновных лиц ведомство не называет.

"Кавказский узел" ранее писал, что 8 февраля Генпрокуратура России, сотрудники которой приехали для проверки в Дагестан, обвинила местных чиновников в масштабном экологическом ущербе. В частности, по данным ведомства, территориальная схема обращения с отходами в Дагестане утверждена с грубыми нарушениями требований закона. При этом на территории региона действует свыше 440 незаконных объектов размещения отходов и свалок, заявила Генпрокуратура.

Примечание:

"Роспотребнадзор потребовал закрытия нефтезавода в Дагестане", "Кишечная инфекция диагностирована у 37 махачкалинцев после заражения водоканала", "Россельхознадзор нашел 14 несанкционированных свалок в Дагестане".

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