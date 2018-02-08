Генпрокуратура обвинила чиновников Дагестана в масштабном экологическом ущербе

08 февраля 2018, 15:27

Масштабные загрязнения воды и воздуха выявила Генеральная прокуратура в Дагестане. Ведомство усмотрело вину управления Роспироднадзора, в том числе, в массовом отравлении жителей Ленинкента.

Как сообщал "Кавказский узел", спецгруппа Генпрокуратуры приехала для проверки в Дагестан 17 января. Врио главы Дагестана проинформировал, что сотрудники ведомства изучат работу дагестанских чиновников и ситуацию с соблюдением прав человека в регионе. Генпрокуратура по результатам проверки выявила многомиллионный ущерб от незаконных сделок с имуществом в республике.

Ведомство также выявило многочисленные нарушения в работе управления Росприроднадзора по Дагестану.

"Ежегодно в атмосферный воздух республики от стационарных источников и автотранспорта выбрасывается около 200 тысяч тонн загрязняющих веществ, в Каспийское море и объекты питьевого водоснабжения сбрасывается более 100 млн куб. м. канализационных отходов", - сообщается сегодня на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

Кроме того, по данным ведомства, с грубыми нарушениями требований закона утверждена территориальная схема обращения с отходами в Дагестане. При этом на территории региона действует свыше 440 незаконных объектов размещения отходов и свалок.

По мнению Генпрокуратуры, управление Росприроднадзора игнорирует тот факт, что в Каспийское море и другие водные объекты сбрасываются канализационные воды. При этом комиссия при проверке насчитала шесть незаконно действующих стоков.

"Результатом этого являются факты массовых заболеваний населения. Так, в январе 2018 года свыше 30 жителей поселка Ленинкент Кировского района Махачкалы получили инфекционные отравления", - заявили в Генпрокуратуре.

В махачкалинском поселке Ленинкент в январе была зафиксирована вспышка заболевания острой кишечной инфекцией. По данным мэрии, кишечная инфекция была диагностирована у 37 махачкалинцев. В администрации также заявили, что массовое отравление связано с тем, что в канале Октябрьской революции утонул человек. Однако когда специалисты спустили воду в канале Октябрьской революции, трупа в нем не оказалось, сказал позднее заместитель главы Махачкалы Мурад Алиев.

Генпрокуратура заявила, что управление Росприроднадзора при всех нарушениях не подняло вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности. "Отсутствует контроль за исполнением предписаний об устранении нарушений закона, допускается незаконное прекращение дел об административных правонарушениях", - добавили в ведомстве.

Материалы проверки Генпрокуратуры направлены в следственные органы для уголовного преследования виновных.