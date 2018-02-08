08 февраля 2018, 13:13
Генпрокуратура выявила многомиллионный ущерб от незаконных сделок с имуществом в Дагестане
Ущерб от незаконной передачи в собственность земель и недвижимости в Дагестане превышает 143 миллиона рублей, сообщила Генеральная прокуратура России.
Как писал "Кавказский узел", спецгруппа Генпрокуратуры приехала для проверки в Дагестан 17 января. Врио главы Дагестана проинформировал, что сотрудники ведомства изучат работу дагестанских чиновников и ситуацию с соблюдением прав человека в регионе.
Комиссия генеральной прокуратуры провела проверку и выяснила, что в республике незаконно предоставлялись объекты недвижимости и земельные участки, а управление Росреестра по Дагестану не обеспечивало должный уровень правовой экспертизы сделок, заявила Генпрокуратура.
"Так, должностным лицом управления незаконно, на основании подложного государственного акта, в отсутствие документов, подтверждающих право заявителя на указанный земельный участок, зарегистрировано право собственности на муниципальные земли Махачкалы стоимостью 100 млн рублей", - сообщается сегодня на сайте Генпрокуратуры РФ.
Кроме того, по данным ведомства, "вскрыты многочисленные случаи незаконной регистрации прав договоров купли-продажи нежилых помещений и земельных участков, заключенных без проведения торгов, а также не прошедших государственный кадастровый учет".
Ущерб от незаконных сделок ведомство оценило в сумму, превышающую 143 млн рублей. Следователям направлены материалы для уголовного преследования виновных лиц.
Напомним, 30 января стало известно о том, что в республику прибыли следователи МВД России и ФСБ. Сегодня в Махачкалу прилетел председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Причины его визита не уточняются. Но его приезд совпал с масштабными проверками московских следователей.
24 января был арестован мэр Махачкалы Муса Мусаев, 3 февраля - главный архитектор города Магомедрасул Гитинов. Оба чиновника обвинены в превышении полномочий. С 6 февраля находятся под стражей врио премьер-министра республики Абдусамад Гамидов, его замы Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также бывший министр образования и науки Дагестана Шахабас Шахов. Им предъявлено обвинение в мошенничестве на более чем 100 млн рублей, выделенных на соцсферу и инвестпрограмму Дагестана.