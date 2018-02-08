Генпрокуратура выявила многомиллионный ущерб от незаконных сделок с имуществом в Дагестане

08 февраля 2018, 13:13

Ущерб от незаконной передачи в собственность земель и недвижимости в Дагестане превышает 143 миллиона рублей, сообщила Генеральная прокуратура России.

Как писал "Кавказский узел", спецгруппа Генпрокуратуры приехала для проверки в Дагестан 17 января. Врио главы Дагестана проинформировал, что сотрудники ведомства изучат работу дагестанских чиновников и ситуацию с соблюдением прав человека в регионе.

Комиссия генеральной прокуратуры провела проверку и выяснила, что в республике незаконно предоставлялись объекты недвижимости и земельные участки, а управление Росреестра по Дагестану не обеспечивало должный уровень правовой экспертизы сделок, заявила Генпрокуратура.

"Так, должностным лицом управления незаконно, на основании подложного государственного акта, в отсутствие документов, подтверждающих право заявителя на указанный земельный участок, зарегистрировано право собственности на муниципальные земли Махачкалы стоимостью 100 млн рублей", - сообщается сегодня на сайте Генпрокуратуры РФ.

Кроме того, по данным ведомства, "вскрыты многочисленные случаи незаконной регистрации прав договоров купли-продажи нежилых помещений и земельных участков, заключенных без проведения торгов, а также не прошедших государственный кадастровый учет".

Ущерб от незаконных сделок ведомство оценило в сумму, превышающую 143 млн рублей. Следователям направлены материалы для уголовного преследования виновных лиц.

Напомним, 30 января стало известно о том, что в республику прибыли следователи МВД России и ФСБ. Сегодня в Махачкалу прилетел председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Причины его визита не уточняются. Но его приезд совпал с масштабными проверками московских следователей.