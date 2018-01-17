17 января 2018, 18:05

Спецгруппа Генпрокуратуры приехала для проверки в Дагестан

Работу дагестанских чиновников и ситуацию с соблюдением прав человека в регионе изучат 38 прокуроров, приехавших сегодня в Дагестан, сообщил Владимир Васильев.

Как сообщал "Кавказский узел", 14 января стало известно о том, что Генпрокуратура России решила провести проверку в Дагестане. Проверка инициирована генпрокурором Юрием Чайкой и будет касаться соблюдения требований земельного, градостроительного и природоохранного законодательства. Постановление о проведении проверки замгенпрокурора России Иван Сыдорук подписал 27 декабря 2017 года.

Группа специалистов из Генпрокуратуры России сегодня прибыла в Дагестан, чтобы проверить органы власти, а также исполнение бюджета, сообщил источник в правоохранительных органах региона. По данным источника, проверять в первую очередь будут "органы власти, а также исполнение бюджета".

"В республику прибыла группа специалистов, сформированная из сотрудников Генпрокуратуры, а также других ведомств. Всего их около 40 человек. Уже было проведено совещание в прокуратуре Дагестана. Руководит группой заместитель генпрокурора", — цитирует источник в правоохранительных органах РИА "Новости".

В свою очередь врио главы Дагестана Владимир Васильев уточнил, что сегодня в республику "прибыла комиссия из 38 прокуроров с целью оказать помощь в проверке по целому ряду направлений".

"Когда я был представлен здесь в качестве врио главы Дагестана, столкнулся с множеством обращений граждан, суть которых сводилась к тому, что по многим из них не приняты объективные решения, как считают заявители. Несколько раз принимались решения на региональном уровне и на местном уровне. Тем не менее, люди считают, что справедливости не добились", - заявил Васильев.

По его словам, в связи с этим он попросил генерального прокурора России, чтобы прокуроры из других регионов поверили в Дагестане "состояние надзора, соблюдения прав граждан, в первую очередь".

"Группа прикомандированных прокуроров из всех субъектов РФ, за исключением СКФО, прибыла для того, чтобы оказать нам помощь... Основные направления – соблюдение прав граждан, вопросы безопасности, работа с заявлениями, выплата заработной платы, безопасность труда, экология, энергетика. Обсуждали тему выделения земель под застройку, особенно в Махачкале, и не только", - приводит слова Васильева РИА "Дагестан".

Специальная группа из 38 прокуроров приехала в Дагестан под руководством заместителя генерального прокурора России Ивана Сыдорука, отмечает ТАСС.

Примечание:

"Прокуратура потребовала снести многоэтажку в Махачкале", "Власти Махачкалы обвинены в незаконной передаче земли под многоэтажку", "Прокуратура потребовала отменить разрешение на строительство высоток в Махачкале".

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