Правозащитники приехали в Чечню на суд по делу Титиева

19 марта 2018, 11:45

Верховный суд Чечни начал рассмотрение жалобы на продление ареста Оюба Титиева, сообщил его адвокат. Поддержать правозащитника приехали его коллеги и друзья, рассказал член правления ПЦ "Мемориал" Александр Черкасов.

Как писал "Кавказский узел", рассмотрение жалобы на продление ареста главе грозненского представительства "Мемориала" Оюбу Титиеву было запланировано на 10.00 мск в Верховном суде Чечни.

Старопромысловский райсуд Грозного 6 марта продлил срок ареста Оюба Титиева до 9 мая, отказавшись освободить правозащитника под личное поручительство двух кандидатов в президенты России - Ксении Собчак и Григория Явлинского.

Судебное заседание по делу Титиева было перенесено на 11.00 мск, поскольку Оюба Титиева не доставили в суд к 10.00 мск, сообщил «Кавказскому узлу» адвокат правозащитника Петр Заикин. "В коридорах несколько десятков людей. Я одним из первых зашел в зал суда, поэтому не увидел, кто именно приехал на заседание по этому делу", - рассказал перед заседанием суда адвокат.

Член правления Правозащитного центра "Мемориал" Александр Черкасов приехал на судебное заседание из Москвы. То, что заседание назначено на сегодня, было "неожиданным для многих", сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Кроме того, о дате заседания было сообщено достаточно поздно. Приехавших извне (из-за пределов Чечни. – Прим. "Кавказского узла") меньше, но все равно люди есть. Здесь присутствуют Светлана Ганнушкина и другие друзья Оюба", - сказал Александр Черкасов.

Поддержать Титиева пришли его родственники, представители ПЦ "Мемориал", правозащитных организаций Civil Rights Defenders и Human Rights Watch, "Гражданское содействие", "Комитета против пыток", "Новой газеты", телеканала "Дождь", издания "Кавказ.Реалии" и журнала "ДОШ", говорится в сообщении ПЦ "Мемориал", поступившем "Кавказскому узлу".

Напомним, что Оюб Титиев с 11 января находится под стражей по обвинению в хранении марихуаны. Сам правозащитник заявил, что наркотики ему подбросил силовик. ПЦ "Мемориал" признал Титиева политзаключенным.

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