18 марта 2018, 12:01
Суд 19 марта рассмотрит жалобу на продление ареста Титиеву
Рассмотрение апелляции на продление ареста главе грозненского представительства "Мемориала" Оюбу Титиеву запланировано на 10.00 мск 19 марта в Верховном суде Чечни, сообщил ПЦ "Мемориал".
Как писал "Кавказский узел", Старопромысловский районный суд Чечни 6 марта продлил срок ареста Оюба Титиева до 9 мая, отказавшись освободить правозащитника под личное поручительство двух кандидатов в президенты России.
Титиев, обвиненный в хранении марихуаны, с 11 января он находится под стражей. Сам правозащитник заявил, что наркотики ему подбросил силовик. ПЦ "Мемориал" признал Титиева политзаключенным.
На 19 марта назначено рассмотрение апелляции на решение Старопромысловского райсуда Чечни от 6 марта, говорится в сообщении Правозащитного центра "Мемориал", поступившем сегодня "Кавказскому узлу".
Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".
"Титиев получил помощь врача спустя три недели после задержания", "Адвокат: свидетель обвинения не узнал Титиева ", "Собчак в Грозном потребовала освободить Титиева".
18 марта 2018, 12:15
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11,27% избирателей проголосовало к 10:00 в Волгоградской области
За первые два часа голосования корреспондент "Кавказского узла" насчитал на участке №434 в Волгограде 215 проголосовавших, что составло 7,2% от общего числа зарегистрированных там избирателей. Наблюдатели назвали эту явку высокой.
18 марта 2018, 12:01
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Суд 19 марта рассмотрит жалобу на продление ареста Титиеву
Рассмотрение апелляции на продление ареста главе грозненского представительства "Мемориала" Оюбу Титиеву запланировано на 10.00 мск 19 марта в Верховном суде Чечни, сообщил ПЦ "Мемориал".
18 марта 2018, 11:09
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9,35% избирателей проголосовало к 10:00 в Астраханской области
За час с 9:00 до 10:00 корреспондент "Кавказского узла" насчитал на участке № 109 в Астрахани 42 проголосовавших, такие же данные озвучили наблюдатели. Трое избирателей пожаловались на то, что их нет в списках.
18 марта 2018, 10:09
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Прокуратура нашла нарушения прав инвалидов в Дагестане
Общественные здания в Гергебильском районе Дагестана, в том числе реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями, не оснащены пандусами для инвалидов, заявила прокуратура и потребовала устранить нарушения.
18 марта 2018, 09:09
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Азербайджан насчитал 117 обстрелов с армянской стороны за сутки
Военнослужащие Армении в течение минувших суток 117 раз нарушили режим прекращения огня, применив крупнокалиберные пулеметы, сообщило министерство обороны Азербайджана.
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Суд продлил пребывание Фикрета Гусейнли в Киеве на две недели
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Суд в Сочи продлил на месяц арест Александра Валова
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