Суд 19 марта рассмотрит жалобу на продление ареста Титиеву

18 марта 2018, 12:01

Рассмотрение апелляции на продление ареста главе грозненского представительства "Мемориала" Оюбу Титиеву запланировано на 10.00 мск 19 марта в Верховном суде Чечни, сообщил ПЦ "Мемориал".



Как писал "Кавказский узел", Старопромысловский районный суд Чечни 6 марта продлил срок ареста Оюба Титиева до 9 мая, отказавшись освободить правозащитника под личное поручительство двух кандидатов в президенты России.

Титиев, обвиненный в хранении марихуаны, с 11 января он находится под стражей. Сам правозащитник заявил, что наркотики ему подбросил силовик. ПЦ "Мемориал" признал Титиева политзаключенным.

На 19 марта назначено рассмотрение апелляции на решение Старопромысловского райсуда Чечни от 6 марта, говорится в сообщении Правозащитного центра "Мемориал", поступившем сегодня "Кавказскому узлу".

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