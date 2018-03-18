18 марта 2018, 12:01

Суд 19 марта рассмотрит жалобу на продление ареста Титиеву

Рассмотрение апелляции на продление ареста главе грозненского представительства "Мемориала" Оюбу Титиеву запланировано на 10.00 мск 19 марта в Верховном суде Чечни, сообщил ПЦ "Мемориал".

Как писал "Кавказский узел", Старопромысловский районный суд Чечни 6 марта продлил срок ареста Оюба Титиева до 9 мая, отказавшись освободить правозащитника под личное поручительство двух кандидатов в президенты России.

Титиев, обвиненный в хранении марихуаны, с 11 января он находится под стражей. Сам правозащитник заявил, что наркотики ему подбросил силовик. ПЦ "Мемориал" признал Титиева политзаключенным.

На 19 марта назначено рассмотрение апелляции на решение Старопромысловского райсуда Чечни от 6 марта, говорится в сообщении Правозащитного центра "Мемориал", поступившем сегодня "Кавказскому узлу".

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

Примечание:

"Титиев получил помощь врача спустя три недели после задержания", "Адвокат: свидетель обвинения не узнал Титиева ", "Собчак в Грозном потребовала освободить Титиева".

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