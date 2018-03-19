Землетрясение произошло около села Хунзах в Дагестане

19 марта 2018, 10:56

Подземный толчок магнитудой 3,7 зарегистрирован сегодня в семи километрах от села Хунзах. Информации о жертвах или разрушениях пока не поступало.

Землетрясение произошло в 09.12 мск в семи километрах от села Хунзах на глубине 40 километров, говорится в сообщении, размещенном на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмоцентра.

На сайте ГУ МЧС по Дагестану информация о жертвах или разрушениях в связи с сейсмособытием пока не опубликована.

"Кавказский узел" писал также, что 18 марта подземный толчок магнитудой 3,5 был зарегистрирован около села Борзой Шатойского района Чечни. Информации о жертвах или разрушениях не поступало.