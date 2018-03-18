Более трети избирателей проголосовали к 12.00 в Карачаево-Черкесии

18 марта 2018, 15:46

К полудню в Карачаево-Черкесии проголосовали 37,36% избирателей, что на 6,4% превысило явку за аналогичный период на прошлых выборах президента, рапортовал избирком.

По данным на 12.00 мск, в Карачаево-Черкесии проголосовали 108 155 избирателей, то есть 37,36% от общего количества избирателей (289 523 человека), сообщила корреспонденту "Кавказского узла" председатель республиканского избиркома Лариса Абазалиева.

По состоянию на 12.00 мск, "каких-либо нарушений официально не зафиксировано", уточнила она.

В 2012 году на выборах президента России явка избирателей в Карачаево-Черкесии за первые четыре часа голосования составила 30,96%, отметила Лариса Абазалиева.

Избиратели в Черкесске сегодня активны, подтвердила корреспонденту "Кавказского узла" местная жительница Марина Тлисова. "Я постоянно хожу на выборы, участвовала и в прошлых президентских выборах. Избиратели на этот раз очень активны. Я не помню, чтобы в избирательном участке выстраивались очереди для того, чтобы проголосовать", - рассказала женщина.

Трое из восьми кандидатов в президенты России уже достигли пенсионного возраста, еще трое станут пенсионерами в период следующего президентского срока, говорится в справке "Кавказского узла" "Президентские выборы-2018". Материалы о выборах президента "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице.