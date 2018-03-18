Наблюдатель и член избиркома в Махачкале пожаловались на давление

18 марта 2018, 15:49

Голосование на участке №1052 в Редукторном поселке Махачкалы началось с опозданием на 16 минут и дважды прерывалось из-за сбоя работы электронных урн. Сотрудник правоохранительных органов и неизвестный мужчина препятствовали видеосъемке на участке, заявили наблюдатель и член участкового избиркома от одной из партий.

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На избирательном участке №1052, расположенном в Редукторном поселке на окраине Махачкалы, утром в день голосования зафиксирована довольно высокая активность избирателей. Участок расположен в здании школы №50, в школьном дворе играет музыка, некоторые избиратели при встрече поздравляют друг друга с праздником. Пожилых людей на избирательный участок приводят родственники, многие приходят голосовать семьями, с маленькими детьми на руках, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Член УИК с правом совещательного голоса от одной из партий Хаджимурат Абакаров пожаловался, что сотрудник правоохранительных органов препятствовал ему в проведении видеосъемки, пытался вырвать из рук телефон и угрожал. «Я попросил у него служебное удостоверение, но он начал говорить, что он меня знает, знает, где я живу, что он меня якобы где-то скручивал. Я позвонил на горячую линию МВД республики, по моему обращению на УИК прибыл подполковник полиции, обещал разобраться», - сообщил Хаджимурат Абакаров корреспонденту "Кавказского узла".

Наблюдатель от партии Амина Дамадаева пожаловалась, что неизвестный мужчина вырвал у нее из рук планшет. «Мужчина, отказавшийся представиться, подошел к члену УИК с правом совещательного голоса Хаджимурату Абакарову и грубо с ним разговаривал, намекал на то, что всегда найдется повод удалить его с избирательного участка. Сказал, что знаком с ректором учебного заведения, где учится Абакаров, намекнул, что может способствовать его исключению из вуза. Я попыталась снять этого неизвестного на планшет, но он вырвал у меня его из рук и начал удалять файлы. Только после вмешательства журналистов и председателя УИК этот человек вернул мне планшет и отошел», - рассказала Амина Дамадаева корреспонденту "Кавказского узла".

На участке присутствуют наблюдатели от двух партий и от Общественной палаты Дагестана. По словам наблюдателя от Общественной палаты, голосование на участке №1052 началось с опозданием.

«В 8.00 мск участок не был готов к голосованию, члены УИК ссылались на то, что не работают КОИБы. Неисправность устранили, процесс голосования начался только в 8.16. В помещении, где ведется голосование, не было табличек с указанием того, что ведется видеосъемка. После моего замечания это нарушение было устранено», - рассказал наблюдатель от Общественной палаты Ахмед Тагиров корреспонденту "Кавказского узла".

Избирателей возмутили сбои в работе участка

Амина Дамадаева отметила, что пришедшие на участок к 8.00 люди были возмущены задержкой с его открытием. «К 8.00 у участка скопились люди, примерно 10-15 человек. Многие возмущались, люди хотели побыстрее проголосовать и уйти», - сказала она.

В 10.16 на участке перестали работать КОИБы. Председатель УИК объяснил сбой работы электронных урн перепадом напряжения и выразила готовность принести обычную, не электронную избирательную урну. Неисправность была устранена за шесть минут, и в 10.23 КОИБы снова начали работать, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

В момент сбоя работы электронных урн одна из членов участковой избирательной комиссии в грубой форме выразила недовольство в адрес корреспондента "Кавказского узла", фотографировавшего скопление людей возле урн. В 10.40 произошел повторный сбой, электронные урны не работали в течение четырех минут, вновь КОИБы заработали в 10.44. Председатель УИК не приняла у наблюдателей от одной из партий заявление о сбое работы КОИБов.

По наблюдениям корреспондента "Кавказского узла", с 9.40 до 10.00 на участок прибыли четыре группы избирателей по 7-8 человек. Согласно данным КОИБа, к 9.30 на участке проголосовали 84 избирателя. С 9.30 до 11.30 мск на участке, по подсчетам корреспондента "Кавказского узла", проголосовали 277 избирателей. По данным электронных урн, с 9.30 до 11.30 мск проголосовали 284 избирателя. Наблюдатели на участке отметили, что не ведут самостоятельный подсчет избирателей, так как доверяют данным электронных урн. Всего на участке №1052 зарегистрированы 1584 избирателя.

Наблюдатель от «Единой России» Хадижат Магомедова заявила, что на участке №1052 не было зафиксировано ни одного нарушения. Член УИК с правом совещательного голоса Хаджимурат Абакаров отметил, что несколько раз люди заходили в кабину для голосования парами.

«Я зафиксировал два случая, когда в кабину для голосования люди заходили вдвоем. Заявление о нарушении председатель УИК и секретарь не приняли - они сослались на то, что в кабину вдвоем заходили семейные пары, и это не считается нарушением. Я написал акт в связи с этим», - заявил Хаджимурат Абакаров.