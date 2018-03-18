Горнолыжный курорт "Красная Поляна". Фото Владимира Козлова для "Кавказского узла"

18 марта 2018, 08:18

Спасатели предупредили о лавиноопасности в горах Северного Кавказа

Сход лавин возможен сегодня в четырех регионах юга России, еще в четырех экстренное предупреждение о лавиноопасности объявлено до 19 марта, сообщило МЧС.

До 18.00 мск сегодняшнего дня действует предупреждение о лавиноопасности в горах Дагестана, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.

В Краснодарском крае, Адыгее, Ингушетии и Чечне лавинная опасность сохранится до 18.00 19 марта. Предупреждение распространяется на высоты от 1500 метров, сообщил на своем сайте Южный региональный центр МЧС России.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 11 марта снежная лавина сошла в Рутульском районе Дагестана, а 12 марта в этом районе произошел повторный сход лавины. В трех селах прервалось электроснабжение, однако аварийные работы были приостановлены из-за плохих погодных условий. 14 марта МЧС рапортовало о возобновлении электроснабжения в одном из трех сел.

Примечание:

"Спасатели предупредили о лавиноопасности в восьми регионах юга России", "Лавина перекрыла дорогу к десяти селам в Дагестане", "Пять семей эвакуированы из-за оползня в Ставрополе".

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