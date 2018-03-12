Спасатели предупредили о лавиноопасности в восьми регионах юга России

12 марта 2018, 10:00

МЧС сообщило о высокой вероятности схода лавин в горах Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Чечни, Ингушетии, Северной Осетии, Дагестана, Адыгеи и Краснодарского края.

"Кавказский узел" писал, что 11 марта сразу в двух районах Дагестана сошли лавины - на Бежтинском участке и в Рутульском районе. Спасатели предупредили о том, что до вечера сегодняшнего дня в горных районах Дагестана сохранится опасность схода лавин.

В горах Чечни также лавиноопасно сегодня до 18.00 мск выше отметок 2000 метров, сообщили сегодня в МЧС Чечни. Как сообщил представитель ведомства, в республике ночью выпал мокрый снег, а выпадение осадков значительно повышает риски неконтролируемого схода лавин в горах.

"Высокая вероятность схода лавин в горных районах сохранится до вечера сегодняшнего дня. Во избежание несчастных случаев следует воздержаться от выходов в горы, а также соблюдать осторожность при движении по горным трассам. На наиболее опасных участках у нас организовано дежурство спасателей, что позволит оперативно среагировать на возникновение чрезвычайных ситуаций", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель МЧС.

Лавиноопасно до 18.00 мск 12 марта в горных районах Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии выше 1500 метров и до 18.00 мск 13 марта - в горах Краснодарского края, Адыгеи и Ингушетии выше 1500 метров, говорится в сообщении от 11 марта на сайте Южного регионального центра МЧС России.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в чеченском селе Итум-Кале днем облачно, без осадков, температура воздуха минус 3 градуса Цельсия, ночью также без осадков, температура воздуха минус 7. 13 марта днем потеплеет до плюс 1 градуса. Сегодня днем в Карачаевске ясно, + 2 градуса Цельсия, а завтра, 13 марта, потеплеет до плюс 8. В поселке Терскол в Кабардино-Балкарии сегодня днем минус 4, а 13 марта потеплеет до 0 градусов. Температура воздуха в североосетинском городе Алагир сегодня днем плюс 3 градуса Цельсия, 13 марта потеплеет до плюс 6. В Красной Поляне облачно, также без осадков и плюс 5 градусов Цельсия, в адыгейском поселке Никель – плюс 3, в селе Джейрах в Ингушетии – минус 2, а 13 марта везде ожидаются плюсовые температуры.

Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.