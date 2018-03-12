12 марта 2018, 06:29

МЧС предупредило о лавинах в горах Дагестана

До вечера сегодняшнего дня в горных районах Дагестана сохранится опасность схода лавин.

"Кавказский узел" сообщал, что 11 марта сразу в двух районах Дагестана сошли лавины - на Бежтинском участке и в Рутульском районе.

Предупреждение о лавинах объявлено сегодня, 12 марта до 18.00 мск в горных районах Дагестана, информирует Южный региональный центр Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Сход снега со склонов гор на отметке выше полутора километров ожидается в особенности в Цунтинском районе, а также в Ахтынском и Цумадинском районах и на Бежтинском участке, сообщает МЧС по республике.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в расположенном в Цунтинском районе Дагестана селе Кидеро будет минус 12 градусов, без осадков, восточный ветер со скоростью пять метров в секунду. В ночь на 13 марта будет переменная облачность, температура воздуха - минус 12 градусов, южный ветер со скоростью пять метров в секунду. Погодный сервис представляет собой партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Здесь можно скорректировать данные метеорологов для более точного прогноза, также он доступен и в легкой версии.

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