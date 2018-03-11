Лавина перекрыла дорогу к десяти селам в Дагестане

11 марта 2018, 13:13

Лавина сошла на дорогу в селе Цахур Рутульского района Дагестана, перекрыв путь к десяти населенным пунктам, сообщили спасатели.

"Кавказский узел" писал, что 9 марта лавина сошла на дорогу в Тляратинском районе Дагестана, заблокировав 51 населенный пункт. 10 марта дорога была расчищена. В тот же день лавина в Рутульском районе республики перекрыла дорогу к трем селам, работы по расчистке трассы были завершены за несколько часов.

Информацию о ночном сходе лавины на дорогу через ущелье в центре села Цухур сотрудники управления МЧС по Дагестану получили сегодня утром.

"В результате схода лавины разрушений и пострадавших нет", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

По информации спасателей, расчистка дороги завершится к 18.00 мск сегодня. Лавина заблокировала 50-метровый участок дороги, ведущей к десяти населенным пунктам, уточнил представитель республиканского ГУ МЧС.

"В Рутульском районе около населенного пункта Цахур произошел сход лавины объемом 6 тысяч кубометров на участок дороги протяженностью 50 метров. Пострадавших нет", - процитировал его слова ТАСС.

Согласно данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Рутуле сегодня 0 градусов, облачно, без осадков, скорость восточного ветра достигает 9 метров в секунду. В ночь на 12 марта ветер усилится до 12 метров в секунду, температура воздуха снизится до -3, прогнозируются незначительные осадки. Погодный сервис - партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе имеется возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Кроме того, он доступен и в легкой версии.