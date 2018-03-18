Роскомнадзор обязал адвоката удалить пост в блоге о суде над Валовым

18 марта 2018, 07:13

Представляющий интересы главреда "БлогСочи" Александра Валова адвокат Сергей Костюк получил уведомление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Ведомство потребовало от адвоката удалить информацию о заседании суда, на котором рассматривался вопрос о продлении меры пресечения Александру Валову, обвиненному в вымогательстве у депутата Госдумы.

Как сообщал "Кавказский узел", главный редактор сайта "БлогСочи" Александр Валов был задержан 19 января, мерой пресечения был избран арест. 13 февраля Валова перевели из следственного изолятора Армавира в Краснодар, где он провел голодовку против условий содержания и был помещен в карцер. 16 марта суд продлил до 19 апреля срок содержания Валова под стражей. В ходе суда Валов потребовал накормить его, поскольку остался без пищи и воды перед доставкой в суд.

Валов заподозрен в вымогательстве 300 тысяч рублей у депутата Госдумы от ЛДПР Юрия Напсо. По версии Валова, деньги были ему перечислены за рекламные услуги. Он связал уголовное преследование со своей деятельностью на "БлогСочи" и "попыткой закрыть сайт". Следствие не представило доказательств вины Валова, считает защита.

Сергей Костюк рассказал об атмосфере, в которой проходило заседание суда, в своем блоге на сайте "БлогСочи". Он описал, как Валов жаловался на то, что остался голодным, и как ему была вызвана скорая помощь в суд.

"После суда по продлению стражи Валову я разместил пост в 22.00 16 марта. Согласно уведомлению я должен убрать информацию на основании решения Адлерского районного суда от 16.03.2018 № 2-1083/18. Получается, что данный суд состоялся в пределах от 22.00 до 24.00 16 марта, что весьма удивительно. На этот суд меня никто не приглашал, никаких уведомлений я не получал и само решение суда не видел, поэтому не знаю, что могло смутить в моем посте уважаемую Федеральную службу", - заявил "Кавказскому узлу" Сергей Костюк.

"В соответствии с частью 7 статьи 15.1 федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и защите информации" уведомляем, что на основании решения суда (Адлерский районный суд города Сочи - Краснодарский край) от 16.03.2018 № 2-1083/18 указатель (указатели) страницы (страниц) сайта в сети "Интернет" http://blogsochi.ru/node/3...17 включен(ы) в "Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети Интернет, содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено", говорится в уведомлении Роскомнадзора" (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла").

Решение принято в связи с тем, что данная информация содержит сведения, распространения которых в Российской Федерации запрещено решением суда, указывается в документе.

По словам адвоката, он намерен получить решение суда и обжаловать как само решение, так и решение Ромкомнадзора, у которого, как считает Сергей Костюк, нет никаких оснований блокировать его пост.