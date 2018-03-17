Участник "Марша миллиона масок" Аветис Аветисян освобожден досрочно

17 марта 2018, 23:49

Суд Котайкской области Армении освободил осужденного на пять лет тюрьмы участника "Марша миллиона масок" Аветиса Аветисяна из зала суда, удовлетворив прошение об УДО.

Как сообщал "Кавказский узел", 17 октября 2014 года 12 участников "Марша миллиона масок" были приговорены к различным срокам заключения. Еще один были осужден условно, другому назначили штраф.

По данным властей, в ходе столкновении активистов с полицией на "Марше миллиона масок" пострадали восемь правоохранителей, были задержаны 37 человек. 12 активистов, в числе которых лидер партии "Цегакрон" Шант Арутюнян, были арестованы и приговорены к реальным срокам. Кроме того, один фигурант дела, сын Шанта Арутюняна Шаген, осужден условно, еще одному участнику акции, Мисаку Аракеляну, был назначен штраф.

Аветис Аветисян рассказал, что судья не увидел больше причин держать его в тюрьме. Решение об освобождении стало для него неожиданным, сказал Аветисян.

"Сколько раз переносили суд, думал, и сегодня заседания не будет, поэтому не информировал своих близких о суде. Вернулся домой внезапно, поздно вечером, для родных это стало настоящим сюрпризом", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла" по телефону.

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